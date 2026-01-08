iOS 27’de neler değişecek? İşte sızdırılan 5 yenilik

Apple henüz iOS 26 sürümünün yaygınlaşma sürecini yönetirken teknoloji kulislerinde bir sonraki büyük güncelleme olan iOS 27 hakkında ilk bilgiler dolaşmaya başladı. 2026 yılının Haziran ayında düzenlenecek WWDC etkinliğinde tanıtılması ve Eylül ayında yayınlanması beklenen yeni işletim sistemi radikal tasarımsal değişikliklerden ziyade sistemin temellerini sağlamlaştırmayı hedefleyen bir yapıya sahip olacak gibi görünüyor.

iOS 27 PERFORMANS VE KARARLILIK ÜZERİNE KURULACAK

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre Apple mühendisleri iOS 27 sürümünü Snow Leopard güncellemesi olarak nitelendiriyor. Bu terim şirketin geçmişte macOS için yaptığı ve sıfır yeni özellik sloganıyla sadece sistem kararlılığına odaklandığı döneme bir gönderme niteliği taşıyor. Yani iOS 27 ile birlikte devrimsel yeniliklerden çok iOS 26 altyapısında bulunan hataların giderildiği ve performansın zirveye taşındığı bir deneyim hedefleniyor. Ancak bu durum yeni özelliklerin hiç olmayacağı anlamına gelmiyor.

KATLANABİLİR İPHONE VE YENİ SİRİ TASARIMI

2026 yılı Apple için donanım tarafında da bir dönüm noktası olabilir. Şirketin ilk katlanabilir iPhone modelini piyasaya sürmeye hazırlandığı ve iOS 27 sürümünün bu cihaz için özel arayüz iyileştirmeleri içereceği konuşuluyor. Katlandığında 5.4 inç açıldığında ise 7.7 inç olması beklenen iPhone Fold için iPad benzeri çoklu görev pencereleri ve yan menüler sisteme eklenecek. Ayrıca yapay zeka destekli Siri asistanının da daha animasyonlu ve canlı bir tasarıma kavuşması bekleniyor.

SAĞLIK VE UYDU TEKNOLOJİLERİNDE YENİLİKLER

Sızdırılan diğer özellikler arasında Apple Intelligence yeteneklerinin genişletilmesi ve Health+ adı verilen ücretli bir sağlık abonelik servisi yer alıyor. Bu servis kullanıcılara beslenme planları ve tıbbi öneriler sunacak. Uydu bağlantısı tarafında ise artık sadece acil durumlar değil Haritalar uygulaması ve Mesajlar üzerinden fotoğraf gönderimi gibi özelliklerin de uydu üzerinden çalışması planlanıyor. İşte iOS 27 ile gelmesi beklenen 5 temel yenilik:

• Sistem genelinde performans artışı ve hata düzeltmeleri

• Katlanabilir iPhone (iPhone Fold) için özel arayüz desteği

• Daha akıllı ve animasyonlu yeni Siri tasarımı

• Beslenme ve tıbbi rehberlik sunan Health+ servisi

• Haritalar ve fotoğraf gönderimi için gelişmiş uydu özellikleri