  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Teknoloji iOS 26.2 geldi: iPhone’lar artık daha akıllı, daha kişisel, daha güvenli!
Teknoloji

iOS 26.2 geldi: iPhone’lar artık daha akıllı, daha kişisel, daha güvenli!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
iOS 26.2 geldi: iPhone’lar artık daha akıllı, daha kişisel, daha güvenli!

Apple, iOS 26.2 ile kullanıcı deneyimini daha kişisel ve akıllı hale getiriyor. Uyku Skoru sisteminden kilit ekranına, Anımsatıcılar’dan AirDrop’a kadar birçok alanda yenilik, cihazlara hem estetik hem de işlevsel dokunuşlar getiriyor.

Apple, iOS 26.1 güncellemesinin ardından iOS 26.2’nin ilk beta sürümünü geliştiricilere sundu. Yeni sürüm, özellikle Uyku Skoru sınıflandırması, kilit ekranı özelleştirmeleri, Anımsatıcılar ve AirDrop gibi alanlarda dikkat çeken değişiklikler içeriyor.

UYKU SKORU ARALIĞI DEĞİŞTİ

watchOS 26.2 ile birlikte Apple, Uyku Skoru seviyelerini yeniden tanımladı. En yüksek sınıflandırma artık “mükemmel” yerine “çok yüksek” olarak adlandırılıyor. Yeni sistemde puan aralıkları şöyle güncellendi:

• Çok Düşük: 0-40 (önceden 0-29)

• Düşük: 41-60 (önceden 30-49)

• Orta: 61-80 (önceden 50-69)

• Yüksek: 81-95 (önceden 70-89)

• Çok Yüksek: 96-100 (önceden 90-100)

Apple, bu değişikliklerin kullanıcıların deneyimlediği uyku kalitesiyle puanlar arasında daha gerçekçi bir ilişki kurduğunu belirtti. Uyku Skoru, sürenin %50, yatma zamanının %30 ve kesintilerin %20 oranında etkili olduğu bir değerlendirme sistemiyle hesaplanıyor.

KİLİT EKRANINDA YENİ “LİQUİD GLASS” SEÇENEĞİ

iOS 26.2, kilit ekranında saatin görünümünü özelleştirmeye olanak tanıyor. Kullanıcılar artık duvar kağıdı düzenleme ekranında saatin şeffaflığını “Liquid Glass” efektiyle manuel olarak ayarlayabiliyor.

ANIMSATICILAR UYGULAMASINA ALARM GELİYOR

Yeni sürümle birlikte Anımsatıcılar uygulamasına alarm özelliği eklendi. Kullanıcılar, “Acil” seçeneğini etkinleştirerek hatırlatma zamanı geldiğinde alarm çalmasını sağlayabiliyor. Alarm mavi renkle diğer alarmlardan ayrılıyor ve erteleme veya yeniden planlama seçenekleri Kilit Ekranı üzerinden yapılabiliyor.

AİRDROP İÇİN PIN SENKRONİZASYONU

iOS 26.2 beta 1, AirDrop bağlantılarına yeni bir güvenlik katmanı ekliyor. Artık kullanıcılar, karşılıklı PIN girişi yaparak iki cihaz arasında 30 gün boyunca geçerli olacak bir bağlantı oluşturabiliyor. Bu özellik, rehberde kayıtlı olmayan cihazlarla 10 dakikalık sınırlamayı aşmayı mümkün kılacak.

AİRPODS CANLI ÇEVİRİ AB’DE KULLANIMA SUNULUYOR

Daha önce yalnızca belirli bölgelerde kullanılabilen AirPods Canlı Çeviri, iOS 26.2 ile Avrupa Birliği ülkelerine geliyor. Özellik; AirPods 4, AirPods Pro 2 ve AirPods Pro 3 modellerinde çalışıyor. İngilizce, Fransızca, Almanca, Portekizce, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Japonca ve Korece dillerinde çeviri yapılabiliyor.

DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Ayarlar uygulamasında “Gelişmiş Güvenlik Uyarıları” adlı yeni bölüm, deprem ve benzeri acil durumlarda konum bilgisine dayalı güvenilir uyarılar sağlıyor.

Parolalar uygulaması, artık oturum açarken şifrelerin kaydedilmediği web sitelerinin yönetilmesine izin veriyor.

Hava Durumu uygulaması, “Gelecek Cuma yağmur bekleniyor” gibi gün bazlı hava uyarıları gönderecek.

NE ZAMAN YAYINLANACAK?

iOS 26.2 şu anda yalnızca geliştiriciler için erişilebilir durumda. Genel beta sürümünün bu hafta içinde yayımlanması bekleniyor. Apple’ın kararlı iOS 26.2 güncellemesini Aralık ayının ikinci haftasında (9-16 Aralık arası) yayınlaması öngörülüyor.

Apple Watch için geliyor: Akıllı saatte WhatsApp dönemi
Apple Watch için geliyor: Akıllı saatte WhatsApp dönemi

Teknoloji

Apple Watch için geliyor: Akıllı saatte WhatsApp dönemi

Apple Türkiye fiyatları artıyor: Zam öncesi son fırsat!
Apple Türkiye fiyatları artıyor: Zam öncesi son fırsat!

Teknoloji

Apple Türkiye fiyatları artıyor: Zam öncesi son fırsat!

Tim Cook, yeni Siri’nin sürpriz çıkış tarihini ilk kez paylaştı!
Tim Cook, yeni Siri’nin sürpriz çıkış tarihini ilk kez paylaştı!

Teknoloji

Tim Cook, yeni Siri’nin sürpriz çıkış tarihini ilk kez paylaştı!

iPhone 18 Pro’da şaşırtan renk değişimi: Apple cesur hamle yapıyor!
iPhone 18 Pro’da şaşırtan renk değişimi: Apple cesur hamle yapıyor!

Teknoloji

iPhone 18 Pro’da şaşırtan renk değişimi: Apple cesur hamle yapıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23