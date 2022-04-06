iOS 16'nın tanıtım tarihi belli oldu

Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı, geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle internet üzerinden düzenlenmişti.

Bu yıl da benzer bir karar alan ABD'li şirket, WWDC 2022 etkinliğini 6-10 Haziran tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleşeceğini açıkladı.

iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS gibi Apple yazılımlarının yeni sürümlerinin duyurulacağı WWDC 2022; apple.com, Apple Developer uygulaması, YouTube ve Apple TV üzerinden canlı izlenebilecek.

Yeni güncellemeler tanıtılacak

Apple, konferansta iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 ve tvOS 16'ya ağırlık verecek. Şirket büyük olasılıkla bu işletim sistemlerinin beta sürümlerini aynı gün geliştiricilere sunacak.

WWDC etkinliği her ne kadar yazılım odaklı olsa da Apple'ın, donanım konusunda da sürpriz yapması bekleniyor. Bu nedenle, yeni Apple ürünlerinin de etkinlikte karşımıza çıkması sürpriz olmaz.