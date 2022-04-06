  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji iOS 16'nın tanıtım tarihi belli oldu
Teknoloji

iOS 16'nın tanıtım tarihi belli oldu

Apple'ın bu yıl düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı, 6-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Etkinlikte iOS 16 ve diğer yazılımların yeni sürümleri tanıtılacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 15:24:00 -
iOS 16'nın tanıtım tarihi belli oldu

Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı, geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle internet üzerinden düzenlenmişti.

Bu yıl da benzer bir karar alan ABD'li şirket, WWDC 2022 etkinliğini 6-10 Haziran tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleşeceğini açıkladı.

iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS gibi Apple yazılımlarının yeni sürümlerinin duyurulacağı WWDC 2022; apple.com, Apple Developer uygulaması, YouTube ve Apple TV üzerinden canlı izlenebilecek.

Yeni güncellemeler tanıtılacak

Apple, konferansta iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 ve tvOS 16'ya ağırlık verecek. Şirket büyük olasılıkla bu işletim sistemlerinin beta sürümlerini aynı gün geliştiricilere sunacak.

WWDC etkinliği her ne kadar yazılım odaklı olsa da Apple'ın, donanım konusunda da sürpriz yapması bekleniyor. Bu nedenle, yeni Apple ürünlerinin de etkinlikte karşımıza çıkması sürpriz olmaz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay