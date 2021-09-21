Apple kullanıcıların merakla beklediği İOS 15 sürümü 20 Eylül saat 20.00'de Türkiye'de erişime açıldı. Peki, İOS 15 hangi telefonlarla uyumlu?

iOS 15 özellikleri nelerdir?

FaceTime

FaceTime görüşmelerinizde film ve TV programlarını paylaşın, arkadaşlarınızla aynı içeriği izlerken zengin ve gerçek zamanlı bağlantının tadını çıkarın

Web sayfalarını, uygulamaları ve daha fazlasını FaceTime görüşmelerinize taşımak için ekranınızı paylaşın.

Grup halinde müzik dinlerken görüşmedeki herkes paylaşılan sıraya şarkı ekleyebiliyor.

Apple TV’nizde video izlerken veya iPhone’unuzda müzik dinlerken iPad’inizde FaceTime görüşmesi yapın.

Kamera uygulamasında çektiğiniz portrelerden ilham alınarak geliştirilen FaceTime Portre modu, arka planı flulaştırarak sizi öne çıkarıyor.

Uzamsal ses

Bu özellik, sohbetlerin yüz yüzeyken gibi doğal bir şekilde akması için bir ses alanı oluşturuyor. Arkadaşlarınızın sesleri görüşme sırasında ekranda konumlandıkları yerden geliyormuş hissi verecek şekilde dağıtılıyor.

Geniş Spektrum modu

Bu mod, görüşmenizde tüm seslerin duyulabilmesini sağlıyor. Müzik dersi alırken veya etrafınızda olup bitenleri dinletmek istediğinizde bu ideal bir özellik.

FaceTime görüşmelerine web’den katılın

Bir Apple aygıtına sahip olmayan arkadaşlarınız dahil herkesi FaceTime görüşmesine davet edin.2 Bire bir veya Grup FaceTime görüşmelerine web tarayıcılarından anında katılabilirler. Oturum açmaları gerekmez.

Sessizdeyken konuşma uyarıları

Mikrofonunuz sessizdeyken konuştuğunuzda uyarı alın. Mikrofonunuzu hemen sessizden çıkarmak ve sesinizin duyulmasını sağlamak için uyarıya dokunun.

SharePlay: Birlikte dinleyin

FaceTime görüşmelerinizde arkadaşlarınızla şarkılar paylaşıp dinlemenin keyfini yaşayın.

SharePlay: Eşzamanlı oynatma

Duraklatın, başa alın, ileri sarın veya farklı bir sahneye atlayın. Herkes kusursuz bir eşzamanlamayla kontrolleri yönetebiliyor.

SharePlay: Akıllı ses seviyesi

Dinamik hassasiyete sahip ses denetimleri, gürültülü sahnelerde veya coşkulu nakaratlarda bile arkadaşlarınızı duyabilmeniz için sesi otomatik olarak ayarlıyor.

SharePlay: Ses, video ve yazıyla iletişim kurun

Grubunuzun Mesajlar’daki yazışmalarına doğrudan FaceTime denetimlerinden ulaşın ve o anda sizin için en uygun iletişim yöntemini seçin.

Izgara görünümü

Grup FaceTime görüşmelerinizdeki kişileri eşit boyutlarda kutucuklar içinde görmenize olanak veren bu özellik, kimin konuştuğunu kolayca anlayabilmeniz için konuşan kişiyi öne çıkarıyor. Izgara görünümünde altı adede kadar kişiyi aynı anda görebiliyorsunuz.

Ses İzolasyonu modu

Bu mikrofon modu yapay öğrenmeden yararlanarak ortam gürültüsünü algılayıp engelliyor ve sizin sesinizi öne çıkarıyor. Böylece dışarıdaki yaprak üfleme makinesi veya yan odada havlayan köpeğiniz görüşmenizi kesintiye uğratmıyor.

FaceTime bağlantıları

Dilediğiniz yerde paylaşabileceğiniz bir web bağlantısıyla arkadaşlarınızı bir FaceTime görüşmesine davet edin.

Takvim entegrasyonu

Takvim’de etkinlik oluştururken FaceTime görüşmesi için de bir web bağlantısı yaratarak buluşma yerini ve zamanını herkesin tam olarak öğrenmesini sağlayın.

Zoom

Arka kameranız için optik zoom denetimi FaceTime görüşmelerinde istediğiniz yere odaklamanıza yardımcı oluyor.

Mesajlar

Mesajlar üzerinden size gönderilen içerikler otomatik olarak içeriğin paylaşıldığı uygulamanın Sizinle Paylaşılanlar bölümünde gösteriliyor. Böylece dilediğiniz zaman bu içeriklerin keyfini çıkarabiliyorsunuz. Sizinle Paylaşılanlar bölümü Fotoğraflar, Safari, Apple Music, Apple Podcasts ve Apple TV uygulamalarında sunuluyor

Mesajlar’da özellikle ilginizi çeken içerikleri iğneleyin; tüm bu içerikler Sizinle Paylaşılanlar’da, Mesajlar’daki arama bölümünde ve sohbetin Ayrıntılar görünümünde elinizin altında olsun.

İlgili uygulamalarda, paylaşılan içeriğin yanı sıra göndereni de görebiliyor ve gönderene dokunarak bağlantılı mesajları görüntüleyebiliyorsunuz. Üstelik Mesajlar’a gitmeden, doğrudan uygulamanın içinden sohbete devam edebiliyorsunuz.

Mesajlar üzerinden size gönderilen fotoğraflar otomatik olarak Fotoğraflar uygulamanızda gösteriliyor. Arşivinizde, sizin de dahil olduğunuz fotoğraflar gibi en çok önemsediğiniz içerikler yer alıyor. Ve Sizin İçin’deki yeni Sizinle Paylaşılanlar bölümünde, Anılar’da ve Öne Çıkan Fotoğraflar’da paylaşılan fotoğrafları da kapsayan daha geniş bir seçki sunuluyor.

Mesajlar üzerinden gönderilen ilginç yazılar, yemek tarifleri ve diğer bağlantılar otomatik olarak Safari başlangıç sayfasında ve kenar çubuğundaki yeni Sizinle Paylaşılanlar bölümünde gösteriliyor.

Mesajlar üzerinden size gönderilen müzikler otomatik olarak Apple Music’teki Şimdi Dinle’de yer alan yeni Sizinle Paylaşılanlar bölümünde gösteriliyor.

Mesajlar üzerinden gönderilen podcast programları ve bölümleri otomatik olarak Apple Podcasts’teki Şimdi Dinle’de yer alan yeni Sizinle Paylaşılanlar bölümünde gösteriliyor.

Mesajlar üzerinden gönderilen filmler otomatik olarak Apple TV uygulamasındaki Şimdi İzle’de yer alan yeni Sizinle Paylaşılanlar bölümünde gösteriliyor.

Mesajlar uygulamasındaki sohbetlerinizde çoklu fotoğrafları harika koleksiyonlar halinde görmenin keyfini çıkarın. Fotoğraflar birkaç tane olduğunda bir bakışta görebileceğiniz bir kolaj halinde, daha fazla olduğunda ise kaydırarak göz atabileceğiniz şık bir demet halinde sunuluyor. Dokunarak ızgara şeklinde görüntüleyebiliyor ve kolayca bir Tapback veya direkt cevap ekleyebiliyorsunuz.

Mesajlar’da sohbet ederken size gönderilen fotoğrafları yeni eklenen kaydet düğmesiyle hızla kaydedebiliyorsunuz.

Fotoğraflar

Yeni eklenen yüzlerce şarkıya ek olarak, Apple Music aboneleri Apple Music arşivindeki milyonlarca şarkı arasından da istediklerini ekleyerek aygıtlarında tümünün keyfini çıkarabiliyor.

Apple Music şarkı önerileri, uzman tavsiyelerini müzik zevkinizle ve fotoğraflarınızla videolarınızdaki öğelerle birlikte değerlendirerek sadece size özel hale getiriliyor. Şarkı önerileri özelliği o anıyı yaşadığınız yerde ve zamanda popüler olan şarkıları, seyahat ederken dinlediklerinizi veya konserine gittiğiniz bir sanatçının şarkısını bile önerebiliyor.

Farklı tempolarda şarkılar ve onlara eşlik eden Anı görünümleri seçmenize imkan veren Anı karmaları arasından tercihinizi yaparak anılarınızı kişiselleştirin.

Anılar şimdi, akıllı ve uyarlanabilir başlıklara sahip animasyonlu kartlar, yeni animasyonlar ve geçiş stilleri, sinematik bir duygu için çoklu görsel kolajları gibi özellikleri içeren yepyeni bir görünüme sahip.

Sinematografi sanatından ilham alan 12 Anı görünümü, tıpkı renk uzmanlarının film stüdyolarında yaptığı gibi, tutarlı bir görünüm için her fotoğrafı ve videoyu analiz edip doğru kontrast ve renk ayarını uygulayarak bir atmosfer oluşturuyor.

Duraklatmak, son fotoğrafı yeniden oynatmak, sonrakine geçmek veya ileri atlamak için dokunduğunuzda müzik çalmaya devam ediyor ve zamanlama, müzikteki geçişlere uyum sağlayacak şekilde ayarlanıyor. Şarkıyı veya Anı görünümünü değiştirdiğinizde ya da fotoğraf ekleyip çıkardığınızda, yaptığınız değişiklik gerçek zamanlı olarak uyarlanıyor. Böylece filmi yeniden düzenlemenize gerek kalmıyor.

Siri

Siri’nin konuşma algılama ve anlama becerileri siz aygıtınızı kullandıkça gelişiyor. Siri en çok etkileşimde bulunduğunuz kişileri, yazdığınız yeni sözcükleri ve ilgilendiğiniz konuları öğreniyor. Üstelik tüm bunları gizliliğinizi koruyacak şekilde aygıtınızda yapıyor

Siri şimdi Sayaçlar ve Alarmlar, Telefon, Mesajlaşma, Paylaşma, Uygulama Açma, Ses Çalma Kontrolü ve Ayarlar gibi pek çok istek türünü internet bağlantısına gerek duymadan offline işleyebiliyor.

Aygıt üzerinde işleme özelliği Siri’nin inanılmaz derecede hızlı çalışmasını sağlıyor.

Fotoğraflar, web sayfaları, Apple Music ve Apple Podcasts içerikleri ve Harita konumları gibi pek çok öğeyi ekranda paylaşabiliyorsunuz. Örneğin, “Bunu Halil’e gönder” diyorsunuz ve Siri gönderiyor. İstediğiniz öğe ekranda paylaşılamıyorsa Siri bunun yerine bir ekran görüntüsü göndermeyi teklif ediyor.

Apple ID

Parolanızı sıfırlamanıza ve hesabınızı geri almanıza yardımcı olması için güvendiğiniz bir veya daha fazla kişiyi Hesap Kurtarma Kişisi olarak seçebiliyorsunuz.

Dijital Miras programı, vefat durumunda hesabınıza erişebilmesini istediğiniz kişileri Dijital Vârisler olarak atayabilmenizi sağlıyor.

Artırılmış Gerçeklik

Özel gölgelendirmeler uygulayın, render sonrası efektler ekleyin ve çok daha etkileyici AR deneyimleri hazırlayın. Apple’ın AR için sıfırdan geliştirdiği 3D render, fizik ve uzamsal ses motoru olan RealityKit 2 ile hepsi mümkün.

Kamera

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’daki Panorama modu, gelişmiş geometrik distorsiyon özelliğine sahip. Ayrıca görüntüdeki pürüzleri ve şeritleri azaltarak hareketli süjeleri çok daha iyi yakalıyor.

QuickTake video çekerken yukarı veya aşağı kaydırarak görüntüyü yakınlaştırın veya uzaklaştırın.

Hangi telefonlar İOS 15 ile uyumlu?

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPod touch (7. nesil)