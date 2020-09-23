iOS 14.2'nin beta sürümü yayınlandı: İşte gelen yenilikler

Geçtiğimiz günlerde birçok yeni özellik ile birlikte iOS 14'ü yayınlayan Apple, şimdi de iOS 14.2'nin ilk açık beta sürümünü yayınladı. Peki iOS 14.2'de hangi özellikleri beraberinde getirdi? İşte iOS 14.2 ile gelecek özellikler...

Yayınlanan yeni güncellemede Denetim Merkezi için Shazam Entegrasyonu, Büyüteç'e kişi algılama özelliği ve Denetim Merkezi'nde yapılan tasarım değişiklikleri dikkat çekti.

Peki neler geldi?

iOS 14.2 güncellemesinde ilk dikkat çeken özellikler; Denetim Merkezi için Shazam Entegrasyonu, Büyüteç'e kişi algılama özelliği ve Denetim Merkezi'nde yapılan tasarım değişiklikleri oldu.

Böylece kullanıcılar, Ayarlar uygulamasında yer alan Denetim Merkezi'nden 'Shazam Müzik Tanıma' özelliğini Denetim Merkezi'ne ekleyebilecek. Özelliğin kullanılabilmesi için gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra Denetim Merkezi'ni açmak ve Shazam simgesine dokunmak yeterli olacak.