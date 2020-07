İOS 14 hangi cihazlara gelecek?

Geçtiğimiz haziran ayında Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) konferansında kullanıcılara yeni İOS 14 sürümü tanıtıldı.

İOS 13 sürümünde oluşan birçok sorun tüketicinin dikkatini çekmişti. Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi, İOS 14 ile beraber gelen önemli özelliklerden birinin de Ana Ekran’a yapılan ikonik ögelerin yeni bir şekil kazandırması olduğunu söyledi.

İOS 14 ne zaman gelecek?

Birçok Apple kullanıcısının dikkatini çeken İOS 14 sürümün Eylül ayında gelmesi tahmin ediliyor.

İOS 14 hangi cihazlarda olacak?

Güncelleme alacak olan telefon modelleri; iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

Güncelleme alacak olan iPad modelleri; 12.9 inç iPad Pro (4. nesil), 11 inç iPad Pro (2. nesil), 12.9 inç iPad Pro (3. nesil),11 inç iPad Pro (1. nesil), 12.9 inç iPad Pro (2. nesil),12.9 inç iPad Pro (1. nesil), 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad (7. nesil), iPad (6. nesil), iPad (5. nesil),iPad mini (5. nesil),iPad Air (3. nesil)

iPhone kullanıcıları ilk defa İOS 10 işletim sistemiyle birlikte widget'larla tanışmış olsa da bu widget'ların kullanımı tek bir ekranla sınırlandırılmış durumda. Öyle ki widget'lar, yalnızca ana ekranı ya da kilit ekranını sola kaydırdığımızda karşımıza çıkan kenar çubuğunda yer alıyor.

Oysaki İOS 14 ile birlikte bu durum değişiyor ve widget'lar daha işlevsel bir hale gelerek, ana ekranda da kullanılabiliyor.

Yeni uygulama kitaplığı özelliğiyle birlikte, uygulamaları klasörlemeye gerek kalmadan aradığınız kategorideki uygulamaya hızlıca erişebilmek mümkün.

Çok beklenen resim içinde resim özelliği

iPhone kullanıcılarının uzun bir süredir beklediği resim içinde resim özelliği İOS 14 ile birlikte kullanıma sunuldu. Böylelikle ekranın küçük bir tarafından video oynamaya devam ederken, siz de işlerinizi sürdürebilirsiniz.

Yeni çeviri uygulaması yayınlandı

Apple, İOS 14 ile birlikte yapay zeka destekli bir çeviri uygulaması yayınladı. Çeviri uygulaması internet bağlantısına gerek duymadan 11 dilde gerçek zamanlı karşılıklı çeviri yapabiliyor.

İmessage iyileştirmeleri

iMessage uygulaması, İOS 14 ile birlikte yeni özelliklere kavuşabilir. Bunlar: iletileri gönderdikten sonra geri çekme, iletileri okunmamış olarak işaretleme, iletileri alıntılayarak yanıtlama, grup sohbetlerinde kişi etiketleme, sıkça sohbet edilen kişileri başa tutturma, 20 yeni saç ve şapka stili ile çeşitli memoji güncellemeleri.

Uygulamaları yüklemeden demosunu test etme

İOS 14 ile birlikte uygulama geliştiriciler için Clips adlı bir API yayınlayan olan Apple, kullanıcıların bu sayede Clips API'sinin entegre edildiği oyun ve uygulamaları cihazlarına kurmadan hızlı bir şekilde test edebilmelerini sağlıyor.

Yeni siri arayüzü ve siri geliştirmeleri

Siri, tüm ekranı kaplamayan yeni bir arayüze güncellendi. Ayrıca iOS 14 ile birlikte, Siri aracılığıyla mesaj gönderbilmek mümkün.