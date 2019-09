Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 13.1 güncellemesini yayınladı. iOS 13.1 ile gelen karanlık tarafa özelliği çok beğenildi. Fakat yeni güncelleme ile bir çok sorunla karşılaşıldı. Apple tüm bu sorunların yeni iPhone güncellemesi ile çözüleceğini belirtti. Peki, iOS 13.1 yayınlandı mı? Apple iOS 13.1 yayınlanma saati nedir? İşte detaylar...

iOS 13.1 yayınlandı mı?

Türkiye iOS 13.1 güncellemesini, bu akşam yani 24 Eylül akşamı saat 20:00 itibariyle aldı.

iOS 13.1 güncellemesini hangi cihazlar alacak?

iOS 13 güncellemesine kavuşan her modelin yeni güncellemeye de ulaşması beklentiler arasında yer alıyor. iOS 13.1 alacak cihazlar şu şekilde:

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone SE

iPhone 6 ve daha eski iPhone modelleri, iOS 13 güncellemesinde olmadığı gibi yeni güncellemeyi de almayacak.