iOS 13.1 güncellemesini hangi cihazlar alacak? İOS güncellemesini alan cihazlar
iOS 13.1 güncellemesinin bu akşam itibariyle yayınlanmasının ardından hangi cihazların güncellemeyi alacağı merak konusu oldu. iPhone cihazı kullanıcıları bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, iOS 13.1 güncellemesini hangi cihazlar alacak? İOS güncellemesini alan cihazlar hangileri? İşte detaylar...24 Eylül 2019 Salı 20:44
iOS 13.1 güncellemesinin bu akşam itibariyle yayınlanmasının ardından hangi cihazların güncellemeyi alacağı merak konusu oldu. iPhone cihazı kullanıcıları bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, iOS 13.1 güncellemesini hangi cihazlar alacak? İOS güncellemesini alan cihazlar hangileri? İşte detaylar...
iOS 13.1 güncellemesini hangi cihazlar alacak?
iOS 13 güncellemesine kavuşan her modelin yeni güncellemeye de ulaşması beklentiler arasında yer alıyor. iOS 13.1 alacak cihazlar şu şekilde:
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone SE
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