iOS 13.1 güncellemesinin bu akşam itibariyle yayınlanmasının ardından hangi cihazların güncellemeyi alacağı merak konusu oldu. iPhone cihazı kullanıcıları bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, iOS 13.1 güncellemesini hangi cihazlar alacak? İOS güncellemesini alan cihazlar hangileri? İşte detaylar...

iOS 13.1 güncellemesini hangi cihazlar alacak?

iOS 13 güncellemesine kavuşan her modelin yeni güncellemeye de ulaşması beklentiler arasında yer alıyor. iOS 13.1 alacak cihazlar şu şekilde:

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone SE

iOS 13.1 yayınlandı mı? Apple iOS 13.1 yayınlanma saati

iOS güncellemesini alamayacak cihazlar hangileri? iOS 13.1 güncellemesini alamayan cihazlar