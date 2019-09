iOS 13 güncellemesini hangi iPhone ve iPad modelleri alacak?

Apple'ın, WWDC 2019'da tanıtımını gerçekleştirdiği iOS 13 güncellemesi, iPhone ve iPad kullanıcılarına ciddi yenilikler sunacak. Merakla beklenen özellikler arasında kullanıcıların ısrarla istediği bazı özellikler de bulunuyor. Peki iOS 13 güncellemesi ile birlikte hangi yeni özellikler gelecek? iOS 13 güncellemesini hangi modeller alacak ve ne zaman yayınlacak? hep birlikte bakalım.

iOS 13 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK!

Apple kullanıcılarının merakla beklediği iOS 13 güncellemesi, iPhone kullanıcıları için 19 Eylül tarihi itibari ile yayınlanacak. iPad kullanıcılarına yeni iOS güncellemesini 30 Eylül tarihinde sunacak olan Apple, yeni özellikleri ile ilk defa iPhone kullanıcılarını buluşturacak.

Phone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerini satın alan kullanıcılar telefonu açtıklarında iOS 13 ile direkt karşılaşacak.

iOS 13 GÜNCELLEMESİNİ HANGİ CİHAZLAR ALACAK!

19 Eylül itibari ile iOS 13 güncellemesini alacak iPhone modeller;

– iPhone Xs

– iPhone Xs Max

– iPhone XR

– iPhone X

– iPhone 8

– iPhone 8 Plus

– iPhone 7

– iPhone 7 Plus

– iPhone 6s

– iPhone 6s Plus

– iPhone SE

30 Eylül itibari ile iOS 13 güncellemesini alacak iPad modelleri;

– 12.9 inç iPad Pro

– 11 inç iPad Pro

– 10.5 inç iPad Pro

– 9.7 inç iPad Pro

– iPad (6. nesil)

– iPad (5. nesil)

– iPad mini (5. nesil)

– iPad mini 4

– iPad Air (3. nesil)

– iPad Air 2

iOS 13 GÜNCELLEMESİ GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER!

iOS 13 güncellemesi ile birlikte Apple, kullanıcılarına şu özellik ve iyileştirmeleri sunacak;

- Günün saatine göre otomatik olarak devreye giren yeni karanlık (koyu) mod

- Apple’ın reklam veya ek satın alma olmadan 100’den fazla oyun sunan yeni oyun aboneliği servisi Apple Arcade

- Kamerada portre ışığı denetimi

- Gün, ay ve yıllara göre derlenmiş yeni fotoğraflar uygulaması; Uygulamalara ve web sitelerine Apple ile giriş yapabilme

- Favoriler, koleksiyonlar ve 360 derece sokak deneyimi ile güncellenen yeni haritalar uygulaması

- Yerleşik olarak gelen Siri kestirmeleri

- AirPods ile ses paylaşımı (iki çift AirPods’u tek bir iPhone ile eşleştirip, ortak dinleyebilme)

- AirPods’da Siri ile gelen mesajları sesli okuyabilme

- Yeni saç stilleri, baş aksesuarları, makyaj ve piercing seçenekleriyle kişiselleştirilebilen Memojiler ile Kişiler için memoji oluşturma

- Hızlı araç çubuğu ve akıllı listelerle güncellenen Anımsatıcılar uygulaması

- FaceID ile kilidi yüzde 30 daha hızlı açabilme

- Uygulamalar için verilen konum bilgilerini ayrıntılı olarak denetleyebilme

- Ekran süresi için toplu uygulama sınırları ayarlayabilme ve 30 günü kapsayan uygulama verileri

- Ebeveynler için ekran süresi özelliğini kullanarak çocuklarının aygıtlarında görünen kişileri yönetebilme

- “iPhone’umu Bul” ve “Arkadaşlarımı Bul” uygulamalarını tek bir uygulamada birleştirme

- Müzik uygulamasında eş zamanlı şarkı sözlerini açabilme

- Gündelik şarj rutininini zamanlama

- Safari’de açılan sayfalar için kapanma süresi ayarlama ve açık olan sayfaya direkt geçiş (Switch to tab)

- Wi-Fi ağlarını ve Bluetooth aksesuarlarını doğrudan Denetim Merkezi’nden seçebilme

- E-postalara, mesajlara ve web bağlantılarına göz atmak için içerik ön izlemesi

- Sadece Kişiler, e-posta ve Mesajlar’da kayıtlı olan numaralardan gelen aramaların çalmasına izin verip, diğer aramaları otomatik olarak sesli mesaja yönlendirerek, kullanıcıları bilinmeyen veya istenmeyen aramalardan koruma