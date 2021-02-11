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Dünya IOM: Libya açıklarında 200'den fazla kaçak göçmen kurtarıldı
Dünya

IOM: Libya açıklarında 200'den fazla kaçak göçmen kurtarıldı

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) göçmenlerin keyfi gözaltına alınmasının sona ermesi gerektiğini hatırlatırken Libya kıyıları açıklarında 200'den fazla kaçak göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 19:04:00 -
IOM: Libya açıklarında 200'den fazla kaçak göçmen kurtarıldı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, Libya kıyıları açıklarında 200'den fazla kaçak göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

"Keyfi gözaltılara son verilmeli"

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, Libya kıyıları açıklarında 200'den fazla kaçak göçmenin kurtarıldığı bildirildi. IOM'un açıklamasında, “Libya'ya kimsenin geri gönderilmemesini ve göçmenlerin keyfi gözaltına alınmasının sona ermesi gerektiğini yineliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kurtarılan göçmenler, Sahil Güvenlik tarafından Libya kıyılarına geri getirilirken, göçmenlere tıbbi ekipler tarafından müdahale edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

2 binden fazla kaçak göçmen kurtarıldı

2011'de Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından Libya'daki güvensizlik ve kaos nedeniyle, çoğu Afrikalı olan binlerce yasadışı göçmen, Avrupa’ya ulaşmak için Akdeniz'i Libya kıyılarından geçmeyi tercih ediyor. IOM, bu yıl Libya kıyıları açıklarında 2 binden fazla kaçak göçmen kurtarıldığını aktardı.

IOM, geçtiğimiz sene 323 göçmenin hayatını kaybettiğini, 417 göçmenin Orta Akdeniz rotasında kaybolduğunu ifade etti. IOM, 11 bin 891 yasadışı göçmenin ise kurtarılarak, Libya'ya geri döndüğünü bildirdi.

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