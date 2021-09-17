İOKBS sonuçları sorgulama ekranı MEB 2021 burs sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar bursluluk başvurularını 8-26 Şubat tarihleri arasında yapmıştı. 25 Nisan’da yapılacağı açıklanan 2021 İOKBS sınavı salgın nedeniyle 5 Eylül 2021 tarihinde yapıldı. Bursluluk sınavına giren 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri 2021 MEB İOKBS soruları ve cevap anahtarlarını erişime açılmasıyla birlikte bursluluk sınav puanlarını hesaplamaya çalıştı. Bursluluk 20221 sınavında kaç puan alacaklarını az buçuk tahmin etmek için MEB 2021 bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarlarını sorgulamak için yoğun çaba sarf ediyor. Peki Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 İOKBS Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? İOKBS sonuçları sorgulama ekranı.

Bursluluk Sınavı sonuçları 2021 açıklandı mı?

MEB Basın Birimi'nden alınan bilgiye göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS bursluluk sınav sonuçları henüz açıklanmadı. MEB 2022 bursuluk sınav sonuçlarını 28 Eylül’de açıklacak. Milli Eğitim Bakanlığınca İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. İOKBS bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın

Bursluluk işlemleri nereden yapılacak?

Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacak.

2022 burs ne zaman yatacak?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

MEB İOKBS sınav puanı hesaplama

Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.