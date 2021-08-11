MEB tarafından 25 Nisan'da yapılması beklenen ancak pandemi nedeniyle ertelenen Bursluluk sınavı yani ilköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2021 İOKBS) binlerce öğrencinin katılımı ile yapılacak. Veliler ve öğrenciler İOKBS Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağını sorgulamakta. İşte merak edilen haberin devamı…

İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada Bursluluk sınavının 5 Eylül 2021 tarihinde yapılacağını duyurdu. Sınav giriş belgeleri açıklanınca, bursluluk sınavına giriş belgesini yanınıza almanız bu sınava katılmanız için büyük bir önem arz etmektedir.