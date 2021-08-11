  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kamerun'da yerli halklar arasında çıkan çatışmada kan aktı
Mora Yarımadası'ndaki yangınlar devam ediyor
Emine Erdoğan'dan "geçmiş olsun" mesajı
ABD'de helikopter yola düştü! Havalimanındaki uçuşlar durduruldu
Eğitim İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman 2021?
Eğitim

İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman 2021?

İOKBS, eğitim hayatını devam ettirebilmek isteyen öğrencilerin devletten maddi destek alabilmeleri için girdiği devlet destekli burstur. İOKBS sınavına, ilköğretim 5, 6, 7, 8. Sınıflar ve Ortaöğretim 9, 10, 11, 12. Sınıflar girebiliyor. Peki, İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman 2021?

Yeniakit Publisher
2021-08-11 19:53:00 -
İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman 2021?

MEB tarafından 25 Nisan'da yapılması beklenen ancak pandemi nedeniyle ertelenen Bursluluk sınavı yani ilköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2021 İOKBS) binlerce öğrencinin katılımı ile yapılacak. Veliler ve öğrenciler İOKBS Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağını sorgulamakta. İşte merak edilen haberin devamı…

İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada Bursluluk sınavının 5 Eylül 2021 tarihinde yapılacağını duyurdu. Sınav giriş belgeleri açıklanınca, bursluluk sınavına giriş belgesini yanınıza almanız bu sınava katılmanız için büyük bir önem arz etmektedir.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay