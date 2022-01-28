İOKBS başvuru 2022 ekranı: MEB ile 2022 bursluluk başvuru nasıl yapılır, İOKBS şartları nelerdir?

2022 MEB bursluluk sınav başvurusu ve İOKBS sınav tarihi... Milli Eğitim Bakanlığı'nca her yıl düzenlenen 5,6,7,8, 9,10 ve 11’inci sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencilerinin girebileceği bursluluk sınavının tarihi merak ediliyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2022'de hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu.

2022 Bursluluk Sınavı ne zaman?

Bakanlığın yayınladığı 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapılacak.

MEB İOKBS 2022 başvurusu ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan sınavın başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte tarih detayının da netleşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ise sınav 05 Eylül 2021'de yapılmış ve sınavın başvuru işlemleri, 08-26 Şubat 2021 tarihlerinde alınmıştı.

İOKBS bursluluk başvuruları nereden yapılacak?

Başvuru işlemleri, “http://www.meb.gov.tr”, “http://odsgm.meb.gov.tr” veya “https://eokul.meb.gov.tr” internet adreslerinden yapılacak. Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

İOKBS burs başvuru şartları neler?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak,

e. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2018 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2019 Mali Yılı için tespit edilen 13480,00 TL'yi (onüçbindörtyüzseksen) geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2018 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

İOKBS bursu ne zaman yatacak?

Geçtiğimiz yıl üç aylık ödeme döneminin (Ekim-Kasım-Aralık) tamamlanmasının ardından bir sonraki ayın ilk günlerinde mal müdürlüklerine gönderilen ödemeler, ay ortası ve sonuna doğru ise öğrencilerin hesabına yatırılıyor. Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İOKBS bursu ne kadar?

İOKBS bursları geçtiğimiz yıl 457 lira olarak hesaplara yatırılıyordu. Bu yıl da zamlanacak olan İOKBS burslarının 600 TL civarında olması ön görülüyor.