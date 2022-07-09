İOKBS 2022 bursluluk sınavı ne zaman? MEB bursluluk sınav tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfların katılacağı İOKBS bursluluk başvuruları, 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Peki 2022 bursluluk sınavı ne zaman?

2022 İOKBS ne zaman?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfları özelinde düzenlenen sınav, 4 Eylül Pazar günü yapılacak. İOKBS sonuçları 23 Eylül 2022 tariihnde duyurulacak.

MEB bursluluk sınav yerleri açıklandı mı?

5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci Sınıfları kapsayan İOKBS için sınav giriş yerleri, sınavdan en az 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

2022 İOKBS burs ücreti ne kadar?

Bu sene için belirlenen İOKBS burs tutarının 468,55 TL olduğu biliniyor.