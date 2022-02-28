İOKBS 2022 bursluluk sınavı ne zaman? 2022 Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman yapılacak?

Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için kısa bir süre kaldı. Türkiye genelinde yapılacak sınavın sonucunda burs almaya hak kazanacak öğrenciler belirlenecek. Peki, 2019 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?

MEB İOKBS sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2022 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı öğrencilerin gireceği 2022 İOKBS sınavı, 04 Eylül 2022'de yapılacak. Sınavın başvuru tarihi daha sonra yayınlanacak başvuru kılavuzunda açıklanacak.

İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,br>

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'incisınıflarında öğrenci olmak

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirmeyaptırımı/ cezası almamış olmak,d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içindebulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığıokul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardanyoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplammiktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesigerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

2022 İOKBS bursu ne kadar?

İOKBS bursu, 1 ayda bir yatırılmak koşuluyla 468,54 TL olarak belirlenmiştir.

İOKBS bursluluk nedir?

MEB, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı öğrencileri her yıl desteklemek için düzenler. Sınavı kazanan adaylar, şartlar da uyum sağladığı takdirde burs veya yatılı eğitim alabilir. MEB her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine açıklanan kontenjan kadar burs imkanı sağlar.