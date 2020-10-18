İntikamı cephede alırız, sivilleri vurmayız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sivil yerleşim birimlerine Ermenistan ordusunca yapılan saldırıların cevabını savaş meydanında vereceklerini bildirdi. Ulusa sesleniş konuşması yapan Aliyev, faşist Erivan yönetiminin Gence’ye saldırarak bir daha savaş suçu işlediğini belirtti.



Erivan yönetiminin sivillere saldırı nedeniyle yargılanması gerektiğini belirten Aliyev, “Onların cevabını savaş meydanında veriyoruz. Şehit olan masumların intikamını savaş meydanında alıyoruz ve alacağız. Biz hiçbir zaman sivillere karşı savaşmadık, savaşmayacağız. Biz Ermeni değiliz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah ve mühimmatı imha ettiğrini vurgulayan Aliyev, “Bugüne kadar imha edilen ve ele geçiren silahların maliyeti en az 2 milyar dolardır. Fakat yine de silahları var. Sormak gerekir. Onları kim silahlandırıyor? Fakir bir ülkede bu kadar silah ne arıyor? Bugün de onlara kaçak yolla silah gönderiliyor. Biz bu sorulara cevap istiyoruz” şeklinde konuştu.



Dünya sussa da biz cezalandıracağız



Aliyev, Erivan’a da seslenip, “Kendi isteğinizle topraklarımızı terk edin. Yoksa biz sizi defedeceğiz. Sonuna kadar kovacağız. Bunu herkes bilmelidir. Ermenistan toprağımızdan çıksın, ateşkes temin edilir. Ateşkesten hemen sonra Gence’yi vurdular. Eğer uluslararası kamuoyu bu suçlar nedeniyle Ermenistan’ı yargılamıyorsa, biz onları yargılayacağız. Onları cezalandıracağız” dedi.