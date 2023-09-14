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Yerel İntihara kalkışan genci polis ikna etti
Yerel

İntihara kalkışan genci polis ikna etti

Yeniakit Publisher
2023-09-14 08:33:00 -

Düzce D100 karayolu üzerinde bulunan yaya köprüsüne çıkan genç polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek köprüden indirildi.

Soğancı kavşağı mevkide bir şahsın köprüye çıkarak yola sarktığını görünler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve karayolu trafiğe kapandı.

İtfaiye ekipleri gencin atlaması ihtimaline karşı yola şişme yatak açtı.

Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucu genç atlamaktan vazgeçirilerek güvenli bölgeye çekildi.

Ambulansta yapılan muayenenin ardından ismi henüz öğrenilemeyen genç ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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