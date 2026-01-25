  • İSTANBUL
İntihar süsü verilen Dilan Geyik cinayeti özel ekip aydınlattı: Tutuklanan katil zanlısı ise cezaevinde canına kıydı
Gündem

İntihar süsü verilen Dilan Geyik cinayeti özel ekip aydınlattı: Tutuklanan katil zanlısı ise cezaevinde canına kıydı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İzmir’de 18 yaşındaki Dilan Geyik’in evinde asılı bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada kan donduran gerçek ortaya çıktı. Özel ekibin 450 saatlik kamera kaydını incelemesi ve kriminal incelemeler sonucunda, Geyik’in erkek arkadaşı Mustafa Bingöl tarafından boğularak öldürüldüğü ve intihar mektubunun bizzat katil tarafından yazıldığı belirlendi. Tutuklanan zanlı, cezaevinde hayatına son verdi.

İzmir’de 18 yaşındaki Dilan Geyik’in evinde asılı bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada kan donduran gerçek ortaya çıktı. Özel ekibin 450 saatlik kamera kaydını incelemesi ve kriminal incelemeler sonucunda, Geyik’in erkek arkadaşı Mustafa Bingöl tarafından boğularak öldürüldüğü ve intihar mektubunun bizzat katil tarafından yazıldığı belirlendi. Tutuklanan zanlı, cezaevinde hayatına son verdi.

İzmir’de gencecik bir hayatın sönmesine neden olan korkunç olay, emniyetin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. 18 yaşındaki Dilan Geyik’in şüpheli ölümü üzerine kurulan özel ekip, "kusursuz cinayet yoktur" sözünü bir kez daha kanıtlayarak, intihar süsü verilmiş vahşi bir cinayeti deşifre etti.

Olay, 12 Aralık 2025'te saat 11.00 sıralarında Bornova ilçesi Zafer Mahallesi 4303 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İntihar ihbarı üzerine verilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kapısını çilingire açtırıp girdiği evde Dilan Geyik'i holdeki demire asılı buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Geyik'in öldüğü belirlendi. Dilan Geyik'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı uzman ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, Geyik'in duruş pozisyonu ile ip ile bağlı olduğu demirin konumunu şüpheli buldu.

ÖZEL EKİP KURULDU

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Dilan Geyik'in erkek arkadaşı Mustafa Bingöl'ün ifadesine başvuruldu. Bingöl'ün çelişkili ifadeleri üzerine ekipler, olayın intihar gibi gösterilmeye çalışıldığını değerlendirdi. Cinayet Büro Amirliği ve Olay yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanan deliller, muhafaza altına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in talimatıyla Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Toplanan deliller detaylandırılmak üzere Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce kurulan özel ekibe teslim edildi.

SÖYLEDİKLERİ VE YAPTIKLARI FARKLI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmalarında; 40'ın üzerinde güvenlik kamerası ve yaklaşık 15 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasından toplam 450 saatlik görüntü izlendi. Şüpheli Mustafa Bingöl'ün ve aracının hareketleri incelendi. Bingöl'ün ifadesinde, olay günü binaya 1 kez geldiğini söylemesine karşın 4 kez girip çıktığı görüldü. Yine ifadesinde olayın olduğu saatlerde kendisinin işlettiği börekçi dükkanında olmadığı, o saatlerde binanın içinde yaklaşık 1 saat bulunduğu tespit edildi. Mustafa Bingöl, 20 Aralık'ta gözaltına alındı.

İNTİHAR MEKTUBUNU KENDİ YAZMIŞ

Ayrıca İzmir Bölge Kriminal Müdürlüğü ekipleri, Geyik'in intiharından önce bıraktığı değerlendirilen intihar notunun da Bingöl tarafından yazıldığını belirledi. Polis ekipleri, Mustafa Bingöl ve Dilan Geyik arasında kıskançlık nedeniyle sık sık tartışma yaşandığını, Bingöl'ün olay günü pet şişe ile evin kapısını açtığını, Geyik'i boğduktan sonra intihar gibi göstermeye çalıştığını tespit etti. Öte yandan Bingöl'ün, Geyik'in teyzesini arayıp kendisine ulaşamadığını söyleyerek cesedin bulunmasını sağladığı saptandı.

İşlemleri tamamlanan Mustafa Bingöl, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bingöl, 22 Aralık'ta cezaevinde intihar etti.

