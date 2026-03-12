  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Şans mı yoksa inanç mı? Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt mucizesi devam ediyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şans mı yoksa inanç mı? Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt mucizesi devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bodo/Glimt sahasında Sporting Lizbon'u 3-0 mağlup etti.

#1
Foto - Şans mı yoksa inanç mı? Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt mucizesi devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda turnuvanın sürpriz takımı Norveç ekibi Bodo/Glimt ile Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon mücadele etti.

#2
Foto - Şans mı yoksa inanç mı? Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt mucizesi devam ediyor

Aspmyra'da oynanan müsabakada Bodo/Glimt sahasında Sporting Lizbon'u 3-0 yenerek sansasyonel bir skorun daha altına imzasını attı.

#3
Foto - Şans mı yoksa inanç mı? Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt mucizesi devam ediyor

Bodo'nun gollerini 32'de penaltıdan Sondre Fet, 45+1'de Ole Didrik Blomberg ve 71'de Kasper Hogh kaydetti.

#4
Foto - Şans mı yoksa inanç mı? Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt mucizesi devam ediyor

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 5 maçı kazanan Bodo/Glimt sırasıyla Manchester City, Atletico Madrid, Inter'i her iki maçta da yenmişti. Bu karşılaşmanın rövanşı 17 Mart Salı günü Lizbon'da oynanacak.

