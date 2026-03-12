Şans mı yoksa inanç mı? Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt mucizesi devam ediyor
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bodo/Glimt sahasında Sporting Lizbon'u 3-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bodo/Glimt sahasında Sporting Lizbon'u 3-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda turnuvanın sürpriz takımı Norveç ekibi Bodo/Glimt ile Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon mücadele etti.
Aspmyra'da oynanan müsabakada Bodo/Glimt sahasında Sporting Lizbon'u 3-0 yenerek sansasyonel bir skorun daha altına imzasını attı.
Bodo'nun gollerini 32'de penaltıdan Sondre Fet, 45+1'de Ole Didrik Blomberg ve 71'de Kasper Hogh kaydetti.
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 5 maçı kazanan Bodo/Glimt sırasıyla Manchester City, Atletico Madrid, Inter'i her iki maçta da yenmişti. Bu karşılaşmanın rövanşı 17 Mart Salı günü Lizbon'da oynanacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23