İntihar girişimini canlı yayına alan eşcinsel sapkın söyledikleriyle 'pes' dedirtti!

Antalya'da eşiyle tartışan adam, alkol aldıktan sonra falezlere çıkıp intihar girişiminde bulundu. Alkollü adam, olay yerine getirdiği eşi ve çocuğunun iknaları sonucu 1.5 saatte intihardan vazgeçirilirken, olay yerine gelen ve transseksüel olduğunu söyleyen bir şahıs canlı yayın açarak intiharı takipçileriyle paylaştı. Şahsın, "Benim takipçim çok, sabahın körü bile olsa izliyorlar. Bu arada gözlerim güzel mi?" diye sorarak pes dedirtti.

Alkol içen adam intihar girişiminde bulundu

Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'ndaki falezlerde saat 13.30 sıralarında yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre, eşiyle tartışan 2 çocuk babası Muharrem A., falezlere gelerek bir süre burada alkol aldı. Ardından çitleri aşarak uçurum kenarına yaklaşan Muharrem A.'yı gören vatandaşlar durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Tedbir amaçlı deniz polisi de sevk edildi

İhbarın arından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye tedbir amaçlı deniz polisi de sevk edildi. Ekipler, eşiyle tartıştığını söyleyen Muharrem A.'yı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Muharrem A.'nın aç olduğunu söylemesi üzerine, polis ekipleri yakın bölgedeki bir restorandan yemek söyledi.

Karısı gözyaşlarını tutamadı

Muharrem A.'nın yemeği kabul etmeyip bulunduğu yerden ayrılmaması üzerine olay yerine eşi ve çocukları getirildi. Polis ekipleri çocukları falez kısmına yaklaştırmazken, Muharrem A.'nın eşi, uçurum kenarına gözyaşı dökerek geldi.

Kocasına seslenen kadın, bir süre sonra eşini ikna etti.

Yaklaşık 1.5 saatlik çabaların ardından Muharrem A. polis ekipleri tarafından güvenli bölgeye alındı.

Transseksüel şahıs pes dedirtti

Tüm bu olanları ise çevredekiler cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Transseksüel olduğunu söyleyen kişinin yaptıkları ise bu kadarına da pes dedirtti. İntihara teşebbüsü sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlayıp, olayı takipçileriyle an be an paylaşan kişi, kendisini görüntüleyen kameralara dönüp "Ben canlı yayındayım şu an. 177 kişi izliyor. Takipçim yüksek benim. Sabahın köründe bile bir sürü insan izliyor" dedi.

"Gözlerim güzel mi?"

Gazetecilerin kendisini çektiğini de takipçileriyle paylaşan kişi, muhabire de "Gözlerim güzel mi" diye soru yöneltti. Şahıs polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.