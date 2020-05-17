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İntihar etti, 120 kişi karantina altına alındı!

İntihar eden yaşındaki Ümit K.'nın otopsi sırasında yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu, çevresinden 120 kişi karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 14:01:00 - 2020-05-17 14:21:58
İntihar etti, 120 kişi karantina altına alındı!

Olay, Mersin’in Erdemli ilçesindeki dağlık alanda, 14 Mayıs'ta meydana geldi. Ağaca asılı halde erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin bir mermer ocağında çalışan 4 çocuk babası Ümit K.'ye ait olduğunu belirledi. Ümit K.'nin cenazesi otopsi için morga götürüldü. Otopsi sırasında yapılan testi pozitif çıkan Ümit K.'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası olduğu için mi yoksa başka bir sorun nedeniyle mi intihar ettiği heniz öğrenilemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

120 kişi karantinada

Testinin pozitif çıkması üzerine Ümit K.'nin ailesi ve çalıştığı iş yerinde bulunan 120 kişi test için Erdemli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Ümit K.'nin ailesi ve iş arkadaşları, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek sıraya girip test yaptırdı. Testin ardından evlerinde karantinaya alınan vatandaşlar, test sonucunun çıkmasını beklerken, Ümit K.'nin cenazesi daha detaylı testler yapılmak üzere İstanbul’da bulunan bir pandemi hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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