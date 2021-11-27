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Yerel İntihar eden kişiye çarpmamak için kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı!
Yerel

İntihar eden kişiye çarpmamak için kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı!

Acı olay Kocaeli'nde meydana geldi. Köprüden atlayan bir gencin cesedine çarpmamak için ani fren yapan tıra başka bir tır arkadan çarptı. İntiharın sebep olduğu kazada tır şoförü ağır yaralanırken intihar eden genç ise hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 11:57:00 -
İntihar eden kişiye çarpmamak için kaza yaptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı!

Kocaeli’de intihar eden bir gencin köprüden atladığını gören tır şoförü, gence çarpmamak için ani fren yaptı. Bunun üzerine arkasından gelen başka bir tırın çarpması üzerine sürücü ağır yaralandı. Köprüden düşen ve üstünden başka bir araç geçen genç ise hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti halkevi mevkiinde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki M.Ü. isimli genç, Adnan Menderes üst geçidinden yola atladı.

Araç sürücüleri, düşen genci ezmemek için ani fren yaptı. Bu esnada İstanbul istikametine gitmekte A.C. yönetimindeki 41 DV 150 plakalı Mercedes marka tır, önünde Duran T. K. idaresindeki demir yüklü 41 HT 050 plakalı Scanıa marka tıra arkadan çarptı.

A.C. tırda sıkışırken, durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tır sürücüsü A.C.'yi sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı tır sürücüsü hastaneye kaldırılırken köprüden düşen ve üstünden araç geçen M.Ü. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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