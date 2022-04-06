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Yaşam 'İntihar edeceğim' diye evden ayrılan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Yaşam

'İntihar edeceğim' diye evden ayrılan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde evden intihar edeceğini söyleyerek ayrılan 33 yaşındaki gencin cesedi deniz kenarında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 23:34:00 -
'İntihar edeceğim' diye evden ayrılan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Bursa'da ailesine intihar edeceğini söyledikten sonra evden ayrılan bir genç, deniz kenarında ölü olarak bulundu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde deniz kenarında bir erkek cesedi bulundu. 33 yaşındaki Mehmet Toprak'a ait olan cesedin babasının aramaları sonucu bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayalıklarda cansız bedenine ulaşıldı

Kayalıklardan atlayarak intihar ettiği öğrenilen Toprak'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ailesinin iddiasına göre, Toprak'ın daha önceden de evden 'intihar edeceğim' diyerek ayrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

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