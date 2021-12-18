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Yerel "İntihar edeceğim" dedi, gölette aranırken bakın nerede bulundu!
Yerel

"İntihar edeceğim" dedi, gölette aranırken bakın nerede bulundu!

İlginç olay Muğla'da yaşandı. İntihar edeceği yönünde ihbarda bulunan 29 yaşındaki Kıvanç Erdik, ekipleri alarma geçirdi. Genç adam, otomobilini terk ettiği bölgede gölette ve ormanda aranırken, yaklaşık 11 saat sonra başka bir ilçede yolda yürürken bulundu.Erdik hakkında, 'kamu görevlilerini oyalama' suçundan işlem başlatıldı. Erdik, savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 14:32:00 -
"İntihar edeceğim" dedi, gölette aranırken bakın nerede bulundu!

Günün ilginç haberi Muğla'da geldi. Kentte, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün muhasebe biriminde görevli Kıvanç Erdik, dün saat 17.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, psikolojik bunalımda olduğunu söyleyip intihar edeceğini söyledi. Erdik'in cep telefonu sinyali son olarak Yatağan ilçesindeki Kazan Göleti bölgesinden alındı. Bunun üzerine bölgeye jandarma, polis dalgıçlar ve sağlık ekibi sevk edildi. Kıvanç Erdik’in otomobili, gölet yakınında bulundu. Gölette dalgıç polisler, çevresindeki ormanda ise jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Aramalar sürerken Kıvanç Erdik, Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi'nde bugün saat 04.00 sıralarında yolda yürürken jandarma tarafından bulundu. Borçları yüzünden bunalımda olduğu belirtilen Erdik hakkında, 'kamu görevlilerini oyalama' suçundan işlem başlatıldı. Erdik, savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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