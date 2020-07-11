İntibak yasası son durum? Emekli intibak zammı asgari ücret kadar mı olacak?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, emeklilerin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kazım Ergün, “2000 öncesi emeklilere yapılan intibakın, 2000 sonrasında emekli olanlara uygulanmaması önemli bir eksiklik olmuş, emeklilerimizin büyük bir kısmı mağdur kalmıştır. 2000 sonrasında emekli olanların intibaklarının yapılması için Hükümetimize çağrımızı bir kez daha tekrarlıyor ve talep ediyoruz. Taban emekli aylığı hesaplanma sistemi yeniden belirlenmelidir." İfadelerini kullandı.

Emekli aylıkları asgari ücret seviyesine mi yükseltilecek?

SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep eden Ergün, "Nisan 2020 itibarıyla 1500 liraya yükseltilen en az emekli aylığı uygulaması, olumlu bir gelişme olmakla beraber yeterli bir düzenleme olmamıştır. Burada yapılan iyileştirme önemli olmakla birlikte, emekli zamlarının da belirlenen taban aylıkların üzerine yapılması sağlanmalıdır. Katkı payları, emeklilerimizin ödeme gücünü zorlamakta ve sağlık hakkını riske etmektedir. Bu nedenle, katkı paylarından emekliler muaf tutulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Vergi iadesinin kaldırılmasıyla emekliliklerin hak kaybına uğradığını iddia eden Ergün, vergi iadesi yerine getirilen yüzde 4-5 ek ödeme oranlarının, yüzde 8-10'a yükseltilmesini istedi. SGK’dan yapılan intibak açıklamasında şunlar kaydedildi: “6283 sayılı kanunla 5510 sayılı kanuna eklenen madde gereği, 2000'den önce SSK'dan emekli olanların aylıklarının, getirilen düzenleme doğrultusunda yeniden hesaplandığı ve alınan emekli aylıklarıyla mukayese edilerek, alınacak intibak farklarının SGK'nın internet sitesinde duyurulduğuna işaret edilen açıklamada, şu değerlendirme yapıldı:

İntibak zammı nasıl heseplanır?

"İntibak düzenlemesi, 'tüm emekli aylıklarında artış meydana getiren bir zam' düzenlemesi değildir. İntibak uygulaması, 2000'den önce bağlanan aylıkların alt sınır uygulanmaksızın gerçek gün sayıları ve kazançları üzerinden tespit edilen gösterge rakamlarına göre aylıkların yeniden hesaplanması ve gelişme hızından yüzde 75 oranında pay verilerek 2008 yılına taşınması esasına dayandığından, gerek prim ödeme gün sayısı, gerekse kazanç yönünden sisteme ilave katkısı olmayanlara bir artış sağlamaması doğaldır. Bu nedenle asgari kazanç üzerinden 5 bin gün ve daha az gün prim ödeyerek emekli olanlara intibaktan dolayı verilecek bir fark bulunmamaktadır. Asgari kazanç üzerinden emekli olanların intibak farkından yararlanabilmesi için emekli gün sayılarının en az 5 bin 240 gün olması, 5 bin 240 günden az gün sayısıyla emekli olanların intibak farkı alabilmeleri için ise kazançlarının asgari kazancın üstünde olması gerekmektedir."