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İntibak yasası son dakika haberleri İntibak yasası ne zaman çıkacak?

Emekli intibak yasası son dakika ne zaman çıkacak? İntibak yasası kimleri kapsıyor? SGK SSK, BağKur emekli maaşı intibak yasası gelişmeleri milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. İntibak yasası meclise sunuldu mu? Emeklinin beklediği İntibak yasası eğer Meclis’ten geçerse SSK ve Bağ-Kur'lu olan vatandaşları en az 2020 lira olacak. intibak yasası ne zaman verilecek? İşte intibak yasası ile ilgili haberler.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:13
İntibak yasası son dakika haberleri İntibak yasası ne zaman çıkacak?

Emekli intibak yasası son dakika ne zaman çıkacak? İntibak yasası kimleri kapsıyor? SGK SSK, BağKur emekli maaşı intibak yasası gelişmeleri milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Emeklinin beklediği İntibak yasası eğer Meclis’ten geçerse SSK ve Bağ-Kur'lu olan vatandaşları en az 2020 lira olacak. 

2000 yılından sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile kurum farkı nedeniyle maaşı düşük olan memur emeklisi intibak bekliyor. Emekli intibak yasası son dakika ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? İntibak yasasıyla emekli maaşı ne kadar olacak?  İntibak yasasının çıkması durumuda 2000 yılından sonra emekli olanların faydalanacağı bilinmekte. intibak yasası ne zaman verilecek? Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor.

İntibak yasasıyla emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekli İntibak Yasası çıkacak mı? Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselecek. 2000 yılı öncesinde emekli olanlarda en düşük SSK emekli aylığı 1.389 lira seviyesinde bulunuyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlarda ise en düşük maaş 1.020 lira. Tek hesaplama sistemiyle bu tablo değişecek. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş düşmeyecek. 2000 öncesi ve sonrası arasındaki makas kapanacak.

İntibak yasası ne zaman çıkacak?

Anayasa Mahkemesi intibak yasasına ilişkin düzenlemenin yapılmasına yönelik ardesi Türkiye Büyük Milet Meclis’i adres göstermişti. Anayasa Mahkemesi ise Meclis'i adres göstermişti. Emekliler, intibak için Meclis'in açılacağı 1 Ekim'i bekliyor. Eğer intibak çıkarsa, 5 milyon emeklinin maaşı değişecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak düzenlemesi beklentisi taşıyor. TBMM'nin açılmasıyla intibak yasası için adım atılması bekleniyor.

İntibak yasası çıkarsa ne olacak?

2000 öncesi emekli olan SSK 'lı çalışanlara emekli aylığı bin 289 TL seviyesinde ödeme yapılıyor. 2000 yılından sonra emekli olanlara ise en düşük maaş bin 20 TL seviyesinde veriliyor. Tek hesaplama sistemine geçilmesi durumunda bu maaş miktarı artacak ve 2000 'den önce emekli olanlarla sonrasında emekli olanların maaşları arasındaki makas kapanacak. İntibak yasası düzenlemesi ile 2008 sonrası sigorta süresi artsa bile maaş düşmeyecek. 

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:13
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