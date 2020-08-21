  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İNTES Başkanı Koloğlu: "Bu keşif ekonomimiz için büyük bir adım"
Aktüel

İNTES Başkanı Koloğlu: "Bu keşif ekonomimiz için büyük bir adım"

Yeniakit Publisher
2020-08-21 16:59:51 -
İNTES Başkanı Koloğlu: "Bu keşif ekonomimiz için büyük bir adım"

ANKARA (AA) - Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Karadeniz'de doğal gaz keşfi müjdesinin ülke ekonomisi için büyük bir adım, gelecek nesillere bırakılacak kıymetli bir mirasın başlangıcı olduğunu bildirdi.

Koloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfetmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Milli enerji yatırımları ve Türkiye ekonomisi açısından tarihi bir güne tanıklık edildiğini belirten Koloğlu, "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin sevinç ve heyecanı içindeyiz. 'Bağımsız, Büyük, Güçlü Türkiye' hedefi doğrultusunda hükümetimizin hayata geçirdiği yerli ve milli politikaların geri dönüşlerini her alanda alıyoruz, önümüzdeki dönemde de almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Koloğlu, keşfin bu yolda verilen emeğin en güzel karşılığı ve ülke ekonomisi için büyük bir adım, gelecek nesillere bırakılacak kıymetli bir mirasın başlangıcı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fatih sondaj gemimizin keşfini yeni keşiflerin takip edeceğine, önümüzdeki dönemde diğer sondaj gemilerimizin de titiz çalışmalarıyla yeni müjdeli haberler almaya devam edeceğimize yürekten inanıyoruz. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinde emeği geçen herkese, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e, bu süreçte emek veren tüm bürokratlara, projede görev alan tüm ekibe şükranlarımızı sunuyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yarın açıklanacak müjde ile ilgili Cem Küçük'ten flaş sözler
Gündem

Yarın açıklanacak müjde ile ilgili Cem Küçük'ten flaş sözler

Gazeteci-Yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr canlı yayınında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açıklanaca..
Abdulkadir Selvi’den merakla beklenen ‘müjde’ açıklaması! Bakın ne bulundu
Gündem

Abdulkadir Selvi’den merakla beklenen ‘müjde’ açıklaması! Bakın ne bulundu

Tüm Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde açıklamasını beklerken Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Abdulkadir Selv..
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım
Gündem

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi desteklemesi gereken emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Türkiye'nin geri adım atması gerektiğini belirtip, haydutlar..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı