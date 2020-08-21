İNTES Başkanı Koloğlu: "Bu keşif ekonomimiz için büyük bir adım"

ANKARA (AA) - Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Karadeniz'de doğal gaz keşfi müjdesinin ülke ekonomisi için büyük bir adım, gelecek nesillere bırakılacak kıymetli bir mirasın başlangıcı olduğunu bildirdi.

Koloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfetmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Milli enerji yatırımları ve Türkiye ekonomisi açısından tarihi bir güne tanıklık edildiğini belirten Koloğlu, "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin sevinç ve heyecanı içindeyiz. 'Bağımsız, Büyük, Güçlü Türkiye' hedefi doğrultusunda hükümetimizin hayata geçirdiği yerli ve milli politikaların geri dönüşlerini her alanda alıyoruz, önümüzdeki dönemde de almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Koloğlu, keşfin bu yolda verilen emeğin en güzel karşılığı ve ülke ekonomisi için büyük bir adım, gelecek nesillere bırakılacak kıymetli bir mirasın başlangıcı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fatih sondaj gemimizin keşfini yeni keşiflerin takip edeceğine, önümüzdeki dönemde diğer sondaj gemilerimizin de titiz çalışmalarıyla yeni müjdeli haberler almaya devam edeceğimize yürekten inanıyoruz. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinde emeği geçen herkese, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e, bu süreçte emek veren tüm bürokratlara, projede görev alan tüm ekibe şükranlarımızı sunuyoruz."