Interpol’ün aradığı cip, Suriye’ye götürülmek istenirken ele geçirildi Interpol tarafından aranan yabancı plakalı cip, Kilis’in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı’nda Suriye’ye götürülmek istenirken ele geçirildi.

Interpol tarafından aranan yabancı plakalı cip, Kilis’in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı’nda Suriye’ye götürülmek istenirken ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çobanbey Gümrük Kapısı’nda 110 bin lira değerindeki Romanya plakalı cipi Türkiye’den Suriye’ye götürmek isteyen kişiyi gözaltına aldı. Aracın sorgulamasında Romanya’dan 5 yıl önce çalınarak Türkiye’ye sokulduğu, aynı zamanda Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı.

Jandarma araştırmayı çok yönlü olarak sürdürürken, cipin sahibinin Türkiye’ye davet edilerek aracının teslim edileceği öğrenildi.

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