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Aktüel

INTERPOL'un aradığı cinayet zanlısı Aydın'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 19:18:41 -
INTERPOL'un aradığı cinayet zanlısı Aydın'da yakalandı

AYDIN (AA) - İrlanda'da işlediği bir cinayet nedeniyle INTERPOL tarafından aranan kişi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, INTERPOL tarafından "kasten öldürme" suçundan aranan İrlandalı Thomas Kenet Mc Connel'in (35) kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Connel'in Kadınlar Denizi'nde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Connel, işlemlerin ardından Söke T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Connel'in ev ve üst aramasında pasaportunun bulunamadığı öğrenildi.


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