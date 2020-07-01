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Gündem

INTERPOL'ün aradığı 4 DEAŞ'lı terörist enselendi

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle INTERPOL tarafından aranan Rusya vatandaşı 4 kadın, Kilis'te yakayı ele verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 12:02:00 - 2020-07-01 12:17:35
INTERPOL'ün aradığı 4 DEAŞ'lı terörist enselendi

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla INTERPOL tarafından aranan Rusya vatandaşı 4 kadın, Kilis'te enselendi.

Yasa dışı yollarla gelmişler

Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 4 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Hudut birliği askerleriyle Arpakesmez köyü Suriye sınır hattında önlem alan ekipler, şüphelileri Türkiye'ye giriş yapacağı sırada yakaladı.

Yakalandıklarında yanlarında 8 de çocuk bulunan şüphelilerin yapılan kontrollerinde, Rusya vatandaşları A.H. K, L.A.K, L.G.N. ve A.H.K. olduğu ve INTERPOL tarafından arandığı tespit edildi. 

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Yorumlar

dunyagüzeldir

interpol ?* türkiyenin fetö.pkk ve dhkpc .arannalara ne işlemler yapıyor.türkiyedn istediklerini alıyorlar ama türkiye avrupadan istediklerini vermiyor.bu örgüt de aynı avrupalılar gibi ikiyüzlü.Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol), Türkiye tarafından çıkartılan 50'ye yakın kırmızı bülteni askıya aldığı iddia edildi.22.07.2019INTERPOL, PYD terör örgütünün eski lideri Salih Müslim'in kırmızı bültenini iptal ett
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