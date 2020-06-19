Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C’nin kasası olduğu ifade edilen Mehmet Sıddık Doğru, İzmir’deki hücre evinde polis operasyonuyla yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C’nin kasası olduğu ifade edilen Mehmet Sıddık Doğru, İzmir’deki hücre evinde polis operasyonuyla yakalanmıştı.
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C’nin kasası olduğu ifade edilen Mehmet Sıddık Doğru, İzmir’deki hücre evinde polis operasyonuyla yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.