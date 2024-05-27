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Gündem İnterpol tarafından aranıyordu! Nevşehirde yakalandı
Gündem

İnterpol tarafından aranıyordu! Nevşehirde yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-05-27 15:18:00 -
İnterpol tarafından aranıyordu! Nevşehirde yakalandı

İnterpol tarafından uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahıs Nevşehir'de yakalandı.

İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından hakkında yakalama kaydı bulunan 1 kişi Nevşehir'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca hakkında 'Uyuşturucu ticareti' suçundan yakalama kaydı bulunan ve 1999 yılında Türk vatandaşlığından çıkartılan A.B.'nin; Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ikamet ettiği ihbarını alan polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Uyuşturucu ticareti suçundan Alman yetkili makamlarınca yakalanması ve iade kararı bulunan şahıs, ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

A.B.; Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Yorumlar

recep

Bu batıya değil bu adamı akıl taşı bile vermemek lazım. Ancak Türk vatandaşlığından çıkartıldığına göre yediği nanelerinde hesabını sorulmalı.
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