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Gündem İnterpol kırmızı bültenle arıyordu! Yabancı uyruklu ÜÇ suç makinesi üçü de paketlendi
Gündem

İnterpol kırmızı bültenle arıyordu! Yabancı uyruklu ÜÇ suç makinesi üçü de paketlendi

Yeniakit Publisher
2024-07-29 08:36:00 - 2024-07-29 08:40:23
İnterpol kırmızı bültenle arıyordu! Yabancı uyruklu ÜÇ suç makinesi üçü de paketlendi

İsveç tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti, Kara Para Aklama, Doping ve Sahtecilik" suçlarından uluslararası seviyede aranan “Alexander Gustafsson” İstanbul'da, Karadağ tarağından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Üyeliği" suçlarından uluslararası seviyede aranan “Dragan Pavlıcevıc” İstanbul'da, İsveç tarafından çıkartılan Kırmızı Difüzyon Mesajıyla "Kara Para Aklama ve Uyuşturucu" suçlarından uluslararası seviyede aranan "Alexandar Nedevskı" Bodrum'da düzenlenen “Kuyu-13” operasyonuyla yakalandı.

İsveç tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti, Kara Para Aklama, Doping ve Sahtecilik" suçlarından uluslararası seviyede aranan “Alexander Gustafsson” İstanbul'da, Karadağ tarağından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Üyeliği" suçlarından uluslararası seviyede aranan

“Dragan Pavlıcevıc” İstanbul'da, İsveç tarafından çıkartılan Kırmızı Difüzyon Mesajıyla "Kara Para Aklama ve Uyuşturucu" suçlarından uluslararası seviyede aranan "Alexandar Nedevskı" Bodrum'da düzenlenen “Kuyu-13” operasyonuyla yakalandı.


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