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Gündem İnterpol arıyordu Mehmetçik enseledi
Gündem

İnterpol arıyordu Mehmetçik enseledi

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından Hatay sınır hattında gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 12:00:00 - 2022-12-19 12:04:00
İnterpol arıyordu Mehmetçik enseledi

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"DEAŞ’lı bir teröristin Suriye’den ülkemize sızmaya çalışacağına ilişkin bir duyum üzerine Hatay sınır hattında gerekli tedbirler alınarak Jandarma ile müşterek operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu şahıs ülkemize sızmaya çalışırken başarılı şekilde yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan teröristin İnterpol tarafından “kırmızı bültenle” aranan DEAŞ’lı bir terörist olduğu tespit edildi."

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