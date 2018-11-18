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İnternetten likit satışı yapıyordu... Enselendi!

Balıkesir'de internet üzerinden elektronik sigara likiti imal ettiği belirlenen kişi yakalandı.

18 Kasım 2018 Pazar 13:33
İnternetten likit satışı yapıyordu... Enselendi!

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde evinde elektronik sigara likiti imal ederek, internet üzerinden satan şahsı yakalandı.

İmal edip internetten satıyordu

Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Susurluk ilçesinde elektronik sigara likiti imal ederek internet üzerinden satış yapıp vatandaşların sağlığını tehdit eden O.E.'yi elindeki malzemeler ile yakaladı.

Evinden çıkanlar şaşırttı

O.E.'nin evinde, iş yerinde ve aracında yapılan aramalar sonucunda, elektronik sigara yapımında kullanılan 5 litrelik bidonlarda gliserin maddesi, 300 adet 2, 5 ve 10 mililitre şişelerde likit, 30 adet aroma, imal işleminde kullanılan çok sayıda şırınga, pamuk, boş şişe, satışa sunulmak üzere kullanılan bin 500 adet karton kutular, sigara rezistans telleri, ambalaj poşetleri ele geçirildi, Malzemeler polis tarafından muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 13:33
  1. Balıkesir
  2. elektronik sigara

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