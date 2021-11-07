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Teknoloji İnternetteki utanç verici yorum ve söylentiler de “siber zorbalık”
Teknoloji

İnternetteki utanç verici yorum ve söylentiler de “siber zorbalık”

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, internet üzerinden gerçekleştirilen aşağılama, linç, karalama, tehdit, şantaj, özel hayat ifşası ve çocuk tacizi ile siber takip ve profil taklidi gibi eylemlerin siber zorbalık kapsamında bulunduğunu ve suç olarak nitelendirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 18:06:00 -
İnternetteki utanç verici yorum ve söylentiler de “siber zorbalık”

Koç, UNESCO’nun okullarda, siber zorbalık da dahil olmak üzere çeşitli konuları gündeme getirmek için belirlediği “Şiddet ve Zorbalıkla Mücadele Günü” dolayısıyla değerlendirmede bulundu. Siber zorbalık konusunda üzerinde uzlaşılmış tek bir tanım olmamakla birlikte, Avrupa Parlamentosunun çalışmasıyla yapılan tanımlardan derlenen ortak özellikler bulunduğunu ifade eden Koç, “Çocuklarımız artık dijital dünyanın içinde büyüyorlar. Bu alanda onların güvenliğini sağlamak ise doğru bilinçlendirmekten geçiyor. Siber zorbalıkla mücadele için küçük yaşta bilinçlendirme önemli. Bu durumla karşılaşıldığında ne yapmamız gerektiğini önce biz iyi bilmeliyiz ki çocuklarımıza da örnek olup öğretebilelim” dedi.

Siber zorbalığın bir kişi veya bir grup tarafından bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanımıyla gerçekleştirildiğini anlatan Koç, psikolojik, sözlü veya yazılı şiddet türü olan bu fiilin, mağduru kendisini savunamayacak konumda bıraktığını söyledi.

Koç, siber zorbalığın anlık mesajlaşma servisleri, sosyal medya platformları, çevrim içi forumlar ve oyunlar gibi kişilerin birbirleriyle etkileşime girebildiği vasıtalar üzerinden yapıldığına dikkati çekerek, “İnternet üzerinden gerçekleştirilen aşağılama, linç, karalama, tehdit, şantaj, özel hayat ifşası ve çocuk tacizi ile siber takip ve profil taklidi gibi eylemler siber zorbalık kapsamındadır ve suçtur” diye konuştu.

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