‘İnternette ucuza satılan zeytinyağına itibar etmeyin’

Zeytinyağının litre maliyetinin 21 lira olduğuna işaret eden Semerci, şöyle konuştu: “5 kilogramlık bir teneke zeytinyağının bize maliyeti 120 lira. Piyasada 130-150 liranın altında ‘sızma’ adıyla satılan zeytinyağından kaçınılmalıdır. Bunlar genelde bitkisel yağların içinde en ucuz olan birtakım yağlarla karıştırılarak ve içine zeytinyağı esansı, zeytinyağı rengi gibi kimyasal maddelerle karıştırılarak piyasaya sürülmekte.” Semerci, tüketicinin kandırılmasının engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını da vurguladı.