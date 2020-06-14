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Ekonomi

‘İnternette ucuza satılan zeytinyağına itibar etmeyin’

Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, tüketicilerin internette ucuza satılan zeytinyağlarına itibar etmemeleri uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 11:25:00 -
‘İnternette ucuza satılan zeytinyağına itibar etmeyin’

Zeytinyağının litre maliyetinin 21 lira olduğuna işaret eden Semerci, şöyle konuştu: “5 kilogramlık bir teneke zeytinyağının bize maliyeti 120 lira. Piyasada 130-150 liranın altında ‘sızma’ adıyla satılan zeytinyağından kaçınılmalıdır. Bunlar genelde bitkisel yağların içinde en ucuz olan birtakım yağlarla karıştırılarak ve içine zeytinyağı esansı, zeytinyağı rengi gibi kimyasal maddelerle karıştırılarak piyasaya sürülmekte.” Semerci, tüketicinin kandırılmasının engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını da vurguladı.

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