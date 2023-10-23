İnternette en çok bu fiyatlar sorgulandı

Dijitalleşme hızlanıyor, hayata yön veren teknolojiler ticareti de şekillendirmeye devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen teknoloji platformu Cimri’nin Büyümeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Oral, “Kaynakları doğru kullanma refleksi ve alışveriş teknolojileri ülkemizde de karşılık buluyor. Türkiye’de son 1 yılda e-ticaretin yüzde 109 yükselişi bunu kanıtlıyor” dedi.

309 milyar liraya ulaştı

Oral, dijitalleşmenin hızlanması, sürdürülebilirlik anlayışının benimsenmesi ve kaynakları doğru kullanma refleksinin artmasıyla birlikte e-ticaretin yükselişe geçtiğini vurguladı ve “ Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS)’in 2023 ilk altı ay verilerinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre perakendede e-ticaret hacminin yüzde 119 yükseldiğini ve 390 milyar TL’ye ulaştığını görüyoruz. E-ticaretin genel ticarete oranı da yüzde 18,5’ten yüzde 19,1’e yükseldi” dedi.

Alışverişin profili

Cimri’nin öne çıkan alışveriş istatistikleri şöyle: Son bir yılda en çok cep telefonu ve fritöz fiyatları arandı. Televizyon, oyun konsolu ve dizüstü bilgisayar Türk tüketicilerinin en fazla ilgilendikleri ürünler.

Alışveriş günü Salı oldu. Fiyat araştırma ve karşılaştırmasının en yoğun yapıldığı günler ise pazartesi, salı ve çarşamba. Konum bazlı yapılan aramalarda liderliği İstanbul aldı. İstanbul’u Ankara, İzmir ve Bursa takip etti.