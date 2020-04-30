İnternette arama motorlarında bir adım öne çıkmanın yolları

hizhosting.com Genel Müdürü Caner Çakı, internet sitelerinin dijital arama motorlarında üst sıralarda yer almasını sağlayan arama motoru optimizasyonu (SEO) şirketlerin yeni gözdesi haline gelmeye başladığını kaydetti.

Çakı, arama motorlarında ön plana çıkmak isteyenler için önemli tavsiyelerde bulunarak, bu konuda dünyanın yeni gözdesinin Search Engine Optimization (SEO) olduğunu ifade etti.

Çakı, ‘oluşturmuş olduğunuz web sitesi arama motorlarında üst sıralarda yer almıyor mu? Ne yaparsanız yapın buna bir çözüm bulamıyor musunuz?’ gibi sorulara “Ümidinizi asla kesmeyin Search Engine Optimization (SEO) ile arama motorlarında üst sırada yer almak mümkün” diyerek yanıtladı.

Çakı, dijital teknolojilerin ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla firmaların sanal alemde daha bilinir olma kaygısına düştüğünü belirterek, “Şirketlerin, internet aramalarında listenin üst sıralarında yer alma hedefleri ortaya çıktı. Firmalar son yıllarda arama motorlarının oluşturduğu listelerin tepe noktalarında yer almak için SEO ile birlikte hareket ediyor. Bunun için ise internet sitelerinin trafiğini artırmayı hedefleyen SEO uzmanlarının desteği ile arama motorlarında en fazla aratılan kelimelerin, optimize ettikleri internet sitelerinde uygun yerlerde kullanılmasını sağlayabilirler. Bu destek ile birlikte firmalarla ilişkili parametreleri kullanarak internet sitelerinin organik kullanıcı trafiğini artırıyor” dedi.

“Arama motorları, kullanıcılara daha iyi bir arama deneyimi sunmak zorunda”

SEO yardımı alan web sitelerinin kullanıcılara daha iyi deneyim sunduklarını söyleyen Çakı, internetin kurallarına göre daha popüler hale gelmesini sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Çakı “Bilinen arama motorları, internette bilginin sınıflandırılması ve bunların sıralanması konusunda güçlü bir algoritmalara sahip, algoritmaların bazı işletmeleri yukarıda bazı işletmeleri ise geride tutabiliyor. Arama motorları, kullanıcılara daha iyi bir arama deneyimi sunmak zorunda. Bu sebeple en iyi sonucu tespit etmek için günlük hayatımızda sıkça kullandığımız popülarite ve estetik, deneyim gibi değerleri önceliklendiriliyor” dedi.

SEO çalışması yapılmalı

Günümüzde en çok kullanılan arama motorunun ‘Google’ olduğunu belirten Caner Çakı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“SEO ve internet kurallarını belirleyen kuruluş da ‘Google’ olmuştur. Google, aramalarda her zaman kaliteli ve popüler sitelere öncelik vermektedir. Kalite dediğimiz konu, site içi optimizasyonlar, popülerlik konusu da site dışı yapılan çalışmalar olarak değerlendirilmektedir. SEO çalışmasının aslında bir ön hazırlığı ve planlaması mevcuttur. Yapılacak doğru analizler doğrultusunda ilerleyen projeler her zaman başarıya ulaşabilmektedir. Arama motorları, web sitelerine belirlenen kurallar dahilinde, kalite puanları vermektedir. Bu kalite puanları, sitemizin genelinde kullandığımız metin ve görsel içeriklerimiz, temiz ve hızlı kod yapısı, kullanıcı dostu ara yüz ve belli başlı arama motoru etiketleri ile sağlanmaktadır. Site içi optimizasyonunda temel amacımız, kaliteli ve kullanıcı yararı olduğumuzu arama motorlarına kanıtlamaktır. Site içeriğimizde kullandığımız metinler, özgün ve okuyuculara keyif veren bir akışta olması en önemli konular arasındadır. Sitemiz için hazırladığımız yazılarımız ne kadar kaliteli ve doğal olursa, o kadar kişi içeriklerimizi okuyacak ve sayfamızda zaman geçirecektir. İçeriklerimizde kullandığımız görsellerimizde en az metin içeriklerimiz kadar önem teşkil etmektedir. Sitemizde kullandığımız görsellerimiz özgün ve kaliteli olması hem sitemizin kalite puanını yükseltecek, hem de ziyaretçilerimizin gözünde özgün bir izlenim bırakacaktır.”

“Mutlaka profesyonel bir destek almanız gerekmektedir”

Site içi SEO’nun teknik konusu olan arama motoru meta etiketlerinin, sitenin botlar tarafından iyi algılanmasını ve arama sonuçlarında doğru indekslenmesini sağladığını dile getiren Çakı, “Meta etiketleri arasında gösterilen başlıca parametreler sayfa başlıkları ve açıklamaları, dil etiketleri, doğru sayfa adres gösterimleri gibi botlara sinyal veren etiketler gelmektedir. Doğru yapılandırılan meta etiketleri ile Google sayfalarımızı daha sağlıklı gezinebilmekte ve algılamaktadır. Bu nedenle meta etiketleri için sıralamalarımızı direkt olarak etkileyen önemli bir SEO kriteri diyebiliriz. Bu etiketleri kullanırken, mutlaka profesyonel bir destek almanız gerekmektedir” diye konuştu.