İnternetli ve güvenli park sözü Cumhur İttifakı Gölbaşı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, ilçedeki mevcut parkların yanı sıra yeni yapılacak parklarda önceliklerinin insanın huzurunu sağlamak olduğunu bildirdi.

Cumhur İttifakı Gölbaşı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, ilçedeki mevcut parkların yanı sıra yeni yapılacak parklarda önceliklerinin insanın huzurunu sağlamak olduğunu bildirdi. Şimşek, Gölbaşı’nda uygulayacakları sosyal projelerle huzur ve güvenli kente kavuşacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, sosyal projeleri arasında insanların huzuru ve çocukların güvenliğine de öncelik vereceklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Gölbaşı’mızdaki tüm açık yeşil alanların güvenliğini tam donanımlı sağlayabilmek amacıyla kamera sistemi kuracağız. Bu alanlarda ayrıca güvenlik personeli istihdam edeceğiz. Ayrıca ilçe merkezimizde bulunan parklarda ücretsiz wi-fi hizmeti vereceğiz.”

Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, bu proje kapsamında engelli vatandaşları da unutmadıklarını belirterek “Gölbaşı’ndaki parklarımıza engelli vatandaşlarımızın araçlarını şarj edebilecekleri engelli araç şarj istasyonları kuracağız” dedi.

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