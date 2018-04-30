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İnternetin bulaştırdığı hastalıklar

Psikologlar, internetin kitleler tarafından kullanılmaya başladığından beri birçok hastalığın yayıldığını açıkladı. Bu hastalıklar internet kullanıcılarında hem fizyolojik hem biyolojik hemde psikolojik bozukluklara neden oluyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 08:25
İnternetin bulaştırdığı hastalıklar

İNTERNETTEN BULAŞAN O HASTALIKLAR:

- Sosyal medyada sürekli aktif olan bazı insanlar, yüzyüze iletişimde zorluk yaşarlar. Bilgisayar ekranı dışındaki diğer iletişimlerde kişiler, jest ve mimiklerini kullanamaz hale gelir. Bu da zamanla kişilerde güven problemlerinin ortaya çıkmasına neden olur.

- Sosyal medya mecrasında kontrolün kendisinde olduğunu düşünen kişi hiç bir duygusundan kuşku duymaz. Fakat bilgisayardan uzaklaştıkça, kırılganlık ve yalnızlık sendromu gibi psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkar. Böylece uzmanlar, sosyal medya kullanıcılarının depresyona yakalanma riskinin arttığını vurguluyorlar.

- Aynı zamanda çevrimiçi kalmak için kişilerin; özbakım, banyo, tuvalet ve yemek yeme ihtiyaçlarını aksatığını belirten uzmanlar, bu kişilerde; boyun düzleşmesi, göz kuruması ve hareketsizlik gibi fiziksel rahatsızlıklara rastlandığını da belirtiyorlar.

- İnternet bağımlılığı uyku problemine de neden olur. Bilgisayar başında vakit geçirmek için uyku saatini bozan kişiler, vücudun ihtiyacı olan biyolojik uykuyu aksatırlar.

- Bunun yanı sıra teknoloji cihazlarının yaydığı mavi ışık beyindeki uyku hormonunu olumsuz etkilemektedir. Gün içinde aşırı kullanılan teknoloji cihazları, uyku ritim bozukluğuna neden olur.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 08:25
  1. İNTERNET
  2. sağlık
  3. internetin zararları
  4. yaşam

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