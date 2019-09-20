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İnternete kavuşan köylülerin sevinci

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Bayırlı köyünde kurulan baz istasyonu ile cep telefonlarından internete bağlanmaya başlayan köylüler, bunu halay çekerek kutladı.

20 Eylül 2019 Cuma 15:25
İnternete kavuşan köylülerin sevinci

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Bayırlı köyünde cep telefonlarından internete erişim sağlamaya başlayan köylüler, davul zurna ile kutlama yaptı.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta olan Bayırlı köyünde yaşayanlar, kurulan baz istasyonuyla cep telefonlarından internete erişim sağlamaya başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Köy sakinleri, internete kavuşmayı köy meydanında davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

Köy muhtarı Mehmet Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinde 2013 yılından bu yana cep telefonu kullanabildiklerini ancak internete erişim sağlanamadığını söyledi.

Köyün çukurda kalması nedeniyle yıllarca internet hizmeti alamadıklarını belirten Demirci, kurulan yeni baz istasyonuyla cep telefonlarından internete de erişim sağladıklarını anlattı.

İnternete kavuşmayı davul zurna ile kutladıklarını dile getiren Demirci, "Tüm yetkililere teşekkür ederim. İnternet yokken özellikle öğrencilerimiz çok sıkıntı yaşadı. Ders notları indirmek için internet çekmiyordu." dedi.

 

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 15:25
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