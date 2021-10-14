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Ekonomi İnternet üzerinden para kazananlar vergi ödeyecek
Ekonomi

İnternet üzerinden para kazananlar vergi ödeyecek

İnternet üzerinden kazanç sağlayan kişiler, sosyal medya üzerinden aldıkları reklamlar için yüzde 15 stopaj vergisi verecekler.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 22:26:00 -
İnternet üzerinden para kazananlar vergi ödeyecek

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Buna göre binlerce esnaf vergiden muhaf hale gelirken sosyal medya üzerinden para kazanan içerik üreticilerinin kazançları vergilendirildi.

internet kazancına stopaj geliyor

Yeni düzenlemeye göre sosyal medya içerik üreticileri aldıkları reklamlar için yüzde 15 stopaj vergisi ödeyecek.

Yasayla elektronik ortamda vergi uygulamaları da genişletiliyor.

Vergi Usul Kanunu'na "elektronik defter beratı" ve "elektronik muhasebe fişi" tanımları ekleniyor. Yeni düzenlemede defter tutma zorunluluğu kaldırıldı.

Mükelleflere, defter ve belgelerini elektronik ortamda sunma imkanı sağlandı.

Sosyal medya platformlarında ders verenler, Yemek programı yapanlar belli bir izleyici sayısına ulaşanları izlenecek.

Google veya Youtube tarafından ödeme yapılanlardan, bu ödemenin vergisi alınacak.

Sosyal içeriklere muafiyet

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası getirilecek. Buna göre, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar, gelir vergisinden istisna tutulacak.

 

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