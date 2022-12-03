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Aktüel İnternet üzerinden kaçak sigara ve içki satan kişi yakalandı
Aktüel

İnternet üzerinden kaçak sigara ve içki satan kişi yakalandı

Antalya'da internet üzerinden gümrük kaçağı sigara ve içki sattığı saptanan zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 21:35:00 -
İnternet üzerinden kaçak sigara ve içki satan kişi yakalandı

Antalya'da internet üzerinden gümrük kaçağı sigara ve içki sattığı belirlenen zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kepez ilçesinde D.T'nin internet üzerinden kaçak sigara ile içki sattığını tespit eden jandarma ekipleri, belirlenen adrese baskın gerçekleştirdi.

Şüphelinin eviyle aracında yapılan aramada bandrolsüz 1070 paket sigara ile iki şişe içki ele geçirildi.

D.T. hakkında bandrolsüz sigara ve alkol satışından işlem başlatıldı.

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