İnternet şirketinin adını kullanıyorlar! Tuzağa düşmeyin: Bu numaraya dikkat!

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Türkiye’nin önemli internet servis sağlayıcı şirketlerinden TurkNet’in adını kullanan bazı şahıslar, vatandaşları 0212 929 07 94 numaralı hattan aradığı tespit edildi.

Vatandaşlara Turknet'ten aradığını belirten şahıslar "Devletin çıkardığı yasaya göre yalın internet artık olmayacak. Yalın internetin yanında TV paketi de almanız gerekiyor" şeklinde konuşarak yeni bir tarife geliyormuş gibi onay istedi.

Yeni dolandıcılık vakası mı?

Vatandaşlar, neler olduğunu anlamak için sosyal medyadaTurknet'in destek birimine yazdı. Bazı vatandaşlar bunun yeni bir dolandırıcılık vakası olduğunu belirtirken Turknet'in adının kullanılması kafaları karıştırdı.

Turknet'ten açıklama geldi

Turknet konuyla ilgili açıklamada bulundu. Şirket, numaranın kendilerine ait olmadığını belirtti.

Konuyla ilgili hukuki süreci başlattığını belirten Turknet, kullanıcılarına "Bu numaraya itibar etmeyin" uyarı yaptı.