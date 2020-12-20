İnternet neden yavaş? İnternete neden girilemiyor?
İnternet kullanıcılar internetin neden yavaş olduğunu sorgulamakta. Korona kısıtlamaları nedeniyle hafta sonları tam kapanma yaşayan vatandaşlar evde internete girmeye çalışıyor. Ancak internetin çok yavaş olması nedeni vatandaşlar internetin neden yavaş olduğu sorgulamakta. Peki internette sorun mu var? İnternet neden açılmıyor?
İnternet kesintisi mi var? İnternet neden yavaş sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden artışa geçti. Bağlantı hızınız; bağlanmaya çalıştığınız sitenin durumuna, kablosuz bağlantılarda modeme olan mesafeye ve çevresel faktörlere bağlıdır. internetin yavaş olmasının sebebinini özellikle kısıtlama nedeniyle insanların bugün evlerinde olduğundan internette yoğunluk olmakta.
Modeminizi kapatıp açınız.
Modeminizi belli aralıklarla kapatıp açarak zaman zaman yaşanabilecek geçici bağlantı ve hız sorunlarını giderebilirsiniz. Modeminizin fişini çekip 30 saniye bekledikten sonra yeniden takarak ışıkların yanmasını bekleyiniz.
Başka siteleri kontrol ediniz.
Tek bir sitede sorun yaşıyorsanız bu durum bağlanmaya çalıştığınız siteden kaynaklanıyor olabilir.
Kablosuz bağlantılarda internete bağlandığınız cihazın modeme olan uzaklığı ve çevresel faktörler bağlantı hızınızı etkiler
Modeminizden uzak bir noktada internete bağlanmaya çalışıyorsanız, sinyal güçlendirici ürünler kullanılarak bağlantı hızınızı iyileştirebilirsiniz