İnternet neden yavaş? İnternete neden girilemiyor?

İnternet kullanıcılar internetin neden yavaş olduğunu sorgulamakta. Korona kısıtlamaları nedeniyle hafta sonları tam kapanma yaşayan vatandaşlar evde internete girmeye çalışıyor. Ancak internetin çok yavaş olması nedeni vatandaşlar internetin neden yavaş olduğu sorgulamakta. Peki internette sorun mu var? İnternet neden açılmıyor?