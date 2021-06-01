İnternet kafeler açıldı mı? İnternet kafe çalışma saatleri
İnternet kafeler ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle internet kafeler uzun zamandır kapalı durumda. Bu sebeple pek çok kişi 1 Haziran yeni normalleşme dönemiyle birlikte internet kafelerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, internet kafeler açıldı mı? İnternet kafeler kaçta açılacak kaçta kapanacak?
Koronavirüs salgınında sosyal mesafenin korunmasının güç olduğu mekanlar uzun zamandır kapalı durumda. Peki, 1 Haziran’da internet kafeler açıldı mı?
İnternet kafeler açıldı mı? İnternet kafe çalışma saatleri
İnternet kafeler 1 Haziran itibariyle belirli kurallara uyulması şartıyla açıldı. Yeni normalleşme genelgesinde yer alan ifadeler şöyle:
14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;
Sinema salonları,
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,
Lunaparklar ve tematik parkları,
Faaliyet alanında bulunan iş yerleri;
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,
Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması,
kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.