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Medya İnternet haber sitelerinde yeni dönem başladı
Medya

İnternet haber sitelerinde yeni dönem başladı

Basın İlan Kurumu'nun (BİK), gazete ve dergilere yönelik hükümler içeren Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde değişiklikleri öngören yasa Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yasayla birlikte internet haber siteleri Basın İlan Kurumu reklamlarını artık yayınlanabilecek.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 03:02:00 -
İnternet haber sitelerinde yeni dönem başladı

Basın İlan Kurumu'nun (BİK), gazete ve dergilere yönelik hükümler içeren Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde değişiklikleri öngören yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik'teki değişiklik ile birlikte internet Haber siteleri, 1 Nisan 2023'ten itibaren BİK'e ait resmi ilan ve reklamları yayımlaması bekleniyor.

Ne olmuştu?

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul, süreli yayın kapsamına alınan internet haber sitelerinin 1 Nisan 2023'ten itibaren resmi ilan ve reklam yayımlamasını öngören yönetmeliği görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Çok sayıda görüş alındı

Resmi ilan ve reklamların yayımlanacağı mecralar arasına internet haber sitelerinin dahil edilmesini öngören kanun değişikliği teklifi hazırlıklarına başlandığı Eylül 2021'den itibaren yönetmelik taslağı üzerinde çalışan BİK, teklifin TBMM'de kabul edilmesinin ardından gazeteler, internet haber siteleri, meslek örgütleri, akademisyenler, bilişim ve yazılım uzmanları gibi birçok farklı kesimle görüşme yaptı.

Fiyat tarifesi belirlenecek

BİK Genel Kurulu, internet haber sitelerini kapsayacak şekilde genişletilen Resmi İlan Fiyat Tarifesi'ni de karara bağlayacak.

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