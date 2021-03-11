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Gündem İnternet Haber de muhalefete ayak uydurdu: Vatandaşa korku pompalıyorlar!
Gündem

İnternet Haber de muhalefete ayak uydurdu: Vatandaşa korku pompalıyorlar!

Geçtiğimiz günlerde Ayasofya-i Kebir Camisi'nin Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef alan Hadi Özışık'ın İnternet Haber adlı medya platformu da Sağlık Bakanlığı'nın başarılı mücadelesine muhalif olan medya grupları gibi vatandaşa korku salmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 21:41:00 - 2021-03-11 21:54:24
İnternet Haber de muhalefete ayak uydurdu: Vatandaşa korku pompalıyorlar!

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye koronavirüsle mücadelede bir yılı geride bırakırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs verilerini ilk günden itibaren kamuoyuyla paylaştı. Şeffaflıkla süreci yöneten Bakan Koca, sürekli muhalif medyanın hedefinde oldu.

İnternet Haber de muhalefete ayak uydurdu

Muhalif medyanın karalama kampanyasına ayak uyduran İnternet Haber adlı medya platformu da tepki çeken bir başlığa imza attı. Günlük koronavirüs verilerini haberleştiren İnternet Haber, 'Koronavirüste son durum: Kritik gidişat sürüyor, yeni vaka sayısı çok yüksek' başlığını kullandı.

Vatandaşa korku pompalıyorlar

'Yeni vaka sayısı çok yüksek' ifadesini kullanan İnternet Haber'in aksine bugün açıklanan yeni vaka sayısı düne göre 510 kişi azalmıştı.

10 Mart 2021 Çarşamba

11 Mart 2021 Perşembe

Ayasofya Camisi Baş İmamına beddua etmişti

İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık, geçtiğimiz ay Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef alarak, 'Boynun devrilsin' diye beddua edince kamuoyunun tepkisini çekmişti.

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Yorumlar

Şahin 66

Arkadaş Milet bıktı bıktık oyun oynanıyor millet oyunda figüran
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Fevzi

E neyi yanlış bu haberin? Kısıtlamalar kalkalı daha 10 gün oldu ama vaka sayıları %100 arttı. Müsade edin de vatandaş biraz korksun. Korku pompalıyorlarmış!
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