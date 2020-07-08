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Aktüel

İnternet balonları Kenya'da hizmete başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 11:29:17 -
İnternet balonları Kenya'da hizmete başladı

İSTANBUL (AA) - Google'ın kardeş şirketi Loon, internet balonu projesiyle Kenya'nın kırsal kesiminde yaşayan binlerce kişiye 4G internet hizmeti vermeye başladı.

Loon Üst Yöneticisi (CEO) Alastair Westgarth, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, projenin ortağı olan Telkom Kenya abonelerinin yüksek irtifalı balonlarla internet hizmeti almaya başladığını belirtti.

Ülkede başlatılan hizmetin batı ve orta bölgelerde yaklaşık 50 bin kilometrekarelik bir alanı kapsadığını aktaran Westgarth, bu alanı kapsamak için yaklaşık 35 araçlık bir filo kullanılacağını kaydetti.

Westgarth, testlere başladıklarından bu yana 35 bin tekil kullanıcıyı internete bağladıkları, ayrıca sesli ve görüntülü konuşma hizmeti sağladıkları bilgisini paylaştı.

Güneş enerjisiyle çalışan balonlar, ilk saha testlerinde 18,9 megabit/saniye indirme ve 4,7 megabit/saniye yükleme hızına ulaştı.

Yerel operatörlerin erişilemeyen bölgeleri kapsamasını sağlayan proje, gittiği ülkelerde tekelleşmeye yol açacağı ileri sürülerek eleştirilere maruz kalıyor.

Loon balonları, 2017'de Maria Kasırgası'nın vurduğu Porto Riko'da denenerek 100 bin kişiye internet erişimi sağlamıştı.

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